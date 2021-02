Verletzte bei nächtlichem Wohnhausbrand in der Becke

In der Becke stand ein Wohnhaus in Flammen.

Becke. Die Feuerwehr kämpft beim Einsatz in der Nacht mit den Löschzügen Nord und Mitte auch gegen Eis und Kälte.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Wohnhausbrandes am Freitagabend in der Becke. Kurz vor 22 Uhr ging der Notruf auf der Feuerwache ein. Am Ostend stand ein Einfamilienhaus in Flammen. Die Feuerwehr rief den Löschzug Nord und den Löschzug Mitte per Sirenen zur Verstärkung.

Feuer in der Becke Foto: Ralf Engel

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stiegen dichte Rauchwolken über dem Wohnhaus auf. Zwei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere wurden in Sicherheit gebracht. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz bekämpfte die Feuerwehr den Brand im Erdgeschoss. Gefrierendes Löschwasser und vereiste Hydranten erschwerten die Löscharbeiten, die bis in die Nacht andauerten. Die Zufahrt zum Asenberg wurde komplett gesperrt.