Verstärkung für die Europaschule in Hemer

Neue Lehrer wurde an der Europaschule in Hemer begrüßt.

Hemer. Die Europaschule am Friedenspark in Hemer kann neue Lehrer begrüßen.

Zwei neue Lehramtsanwärterinnen und zwei Lehrerinnen mit voller Planstelle konnte Kai Hartmann (3. v. li.) als Leiter der Europaschule am Friedenspark in Hemer zusammen mit den beiden Ausbildungsbeauftragten Christoph Rölleke und Christian Huf (rechts) zum neuen Einstellungstermin Anfang Mai in der Europaschule begrüßen.

Gina Göbel (Mitte) mit der Fächerkombination Chinesisch und Englisch und Melanie Wichert (3. v. re.) mit Chemie und Biologie ergänzen das Kollegium auch in der Sekundarstufe II. Die beiden Lehramtsanwärterinnen Nicole Offer und Hanna Rodewald (v. li.) beginnen ihre anderthalbjährige Ausbildung in den Fächern Deutsch und Sport sowie Kunst und Englisch. Nach der Begrüßung und feierlichen Vereidigung wünschte ihnen Kai Hartmann einen guten Start, viel Erfolg in der Ausbildung und eine gute Zusammenarbeit an der Europaschule.

