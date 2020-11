Verunfallter Wagen prallt gegen Straßenlaterne

Hemer. Bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße wurden zwei Personen leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall an der Bahnhofstraße wurden am Mittwoch gegen 16.20 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Laut Polizei kam es zu dem Zusammenstoß der beiden Autos, als ein Verkehrsteilnehmer vom Spiethländerweg vom Hademareplatz aus unvermittelt auf die Kreuzung fuhr. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Wagen, der gerade vom McDonalds-Parkplatz auf die Bahnhofstraße gefahren war. Nach dem Aufprall verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Auto, fuhr quer über die Gegenfahrbahn und in eine Straßenlaterne in der Nähe der McDonalds-Filiale. Die zwei Personen, die sich im Unfallwagen befanden, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die drei Personen im anderen Wagen kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon. Bisher ist noch ungeklärt, ob der Unfallverursacher eine rote Ampel überfahren hat.