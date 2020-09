Verwaltung macht Betriebsausflug

Hemer. Die Hemeraner Stadtverwaltung wird am Freitag, 4. September, wegen des Betriebsausfluges nur eingeschränkt erreichbar sein. Der Ausflug wird entsprechend der Infektionsschutzmaßnahmen innerhalb der Fachdienste in kleinen Gruppen stattfinden. In dringenden Fällen zur Gefahrenabwehr ist die Bereitschaft des Ordnungsamtes über die Feuerwehr unter 02372/5507-0 zu erreichen. Das Bürgerbüro und das Standesamt sowie die städtischen Kindertageseinrichtungen werden an diesem Tag geschlossen sein. Des Weiteren bleibt das JuK bis auf die Übermittagsbetreuung der JUK-Wulf-Kids, ebenfalls geschlossen. Die Bücherei ist geöffnet. Das Rathaus am Hademareplatz 44 sowie die erste Etage des Rathauses am Hademareplatz 48 werden somit ganztägig nicht zugänglich sein.