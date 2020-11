Verwaltung und Politik stehen vor Veränderungen

Nachdem die Karten nach der Kommunalwahl neu gemischt wurden, beginnt in der kommenden Woche die Politik mit ihrer eigentlichen Arbeit. In der ersten konstituierenden Sitzung des Rates werden nicht nur Ratsmitglieder und Bürgermeister vereidigt, sondern auch die Mitglieder der Ausschüsse und deren Vorsitzende bestimmt. Auch im Rathaus beginnt die Umgestaltung. Christian Schweitzer hatte am Montag seinen ersten offiziellen Arbeitstag als Bürgermeister. Für die Stelle des Baudezernenten soll es keinen Nachfolger geben.

Das frei bleibende Baudezernat hat mit der geplanten Umstrukturierung der Verwaltung zu tun. Wie es in der Vorlage heißt, sollen durch die Abschaffung der Dezernatsebene die Hierarchien flacher gestaltet werden. Ein Großteil der Aufgaben soll auf die Ebene der Fachbereichsleitungen übergehen. „Das Ziel ist eine bessere Kommunikation innerhalb der Verwaltung“, erklärt Schweitzer. Der Verwaltungsvorstand würde dann aus Bürgermeister und Kämmerer Sven Frohwein bestehen. Dieser wäre dann auch der Stellvertreter von Schweitzer und Erster Beigeordneter. Das letzte Wort hat in diesem Punkt aber der Rat der Stadt, der am kommenden Dienstag darüber und über die anderen Veränderungen in der Verwaltung abstimmen wird.

Schon drei Wochen als Vorstand der Verwaltung tätig

Mit seinem Umzug in das Büro des Bürgermeisters hat sich Christian Schweitzer bisher noch nicht befasst. „Da gibt es im Moment dringendere Angelegenheiten“, sagt er. Erst einmal verbleibt er in der gewohnten Umgebung seines Büros im Baudezernat. Von dort aus hat er auch seine erste digitale Bürgermeistersprechstunde abgehalten. Obwohl am Montag offiziell sein erster Tag im neuen Amt war, hat er in den vergangenen drei Wochen schon als Erster Beigeordneter die Verwaltung geleitet – während der scheidende Bürgermeister Micheal Heilmann seine restlichen Urlaubstage genutzt hat.

Neue Ausschüsse mit neuen Schwerpunkten

Am kommenden Dienstag verändert sich auch die Struktur der politischen Entscheidungsgremien. Zwar entscheidet der Rat der Stadt endgültig über die verschiedenen Anträge der Politik, doch der Großteil wird vorher in den Ausschüssen besprochen und ist Entscheidungsgrundlage für den Rat. Neben den üblichen Ausschüssen sollen in dieser Legislaturperiode die Aufgaben etwas anders verteilt werden.

Der „Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit“ soll neu dazukommen. Damit soll laut der Vorlage besser auf die „Erfordernisse einer modernen Verwaltung“ eingegangen werden. Zudem soll den Themen Feuerwehr, Ordnung und Sicherheit mehr Raum gegeben werden. Demnach wurde der Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen mit dem Zusatz Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung erweitert. Vorher wurden diese Belange im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert. Nun soll der Betriebsausschuss gezielt mit den entsprechenden Fachleuten besetzt werden.

Außer dem Wahlausschuss und dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss sind alle weiteren neun Gremien mit jeweils 15 Mitgliedern besetzt. Je stärker eine Fraktion im Rat vertreten ist, desto mehr Sitze in den Ausschüssen können sie besetzen. Demnach ergibt sich folgende Zusammensetzung: Sechs Sitze belegt jeweils die CDU, drei Sitze die SPD. Zwei Sitze werden jeweils von der UWG und der GAH gestellt, einen Sitz belegen in den neun größeren Ausschüssen die FDP und die Partei Die Linke. Wenn eine Partei in einem Ausschuss nicht vertreten ist, kann sie ein beratendes Mitglied für den Ausschuss vom Rat berufen lassen. Dieses ist dann nicht stimmberechtigt. Bei den größeren Ausschüssen betrifft das die AfD, die mit einem Sitz im Rat der Stadt vertreten ist. Für die kleineren Ausschüsse betrifft dies Die Linke.

Der Wahlprüfungsausschuss setzt sich aus neun Sitzen zusammen. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss besteht aus neun Vertretern von Parteien und sechs Vertretern der freien Jugendhilfe, der Jugendverbände und der Wohlfahrtsverbände. Zudem gibt es elf beratende Mitglieder aus dem Bereich der Schulen, der Polizei, der Kirchen, der Arbeitsverwaltung sowie aus dem Jugendamtselternbeirat und dem Kreisgesundheitsamt. Die Linke stellen ein beratendes Mitglied.