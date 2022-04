„Verwüstungen“ im sensibelsten Naturschutzgebiet Hönnetal

Hemer/Balve. Der Naturhistorische Verein Hönnetal kritisiert „zerstörerische“ Sicherungsarbeiten der Bahn unterhalb der Feldhofhöhle in Hemer.

Eine massive Naturzerstörung im Naturschutzgebiet Hönnetal beklagt der Naturhistorische Verein Hönnetal. Die Deutsche Bahn führt zurzeit Felssicherungsarbeiten am nördlichen Ausgang des Binoler Tunnels im Bereich der Feldhofhöhle in Hemer und nimmt dabei offenbar keine Rücksicht auf Fauna und Flora. „Für den NHV Hönnetal sind Sicherungsmaßnahmen in diesem Ausmaß unbegreiflich, eine solche Verwüstung mitten im sensibelsten Bereich des Naturschutzgebiets Hönnetal ist präzedenzlos“, schreibt der Vorsitzende Andreas Kolarik.

Hangsicherung unterhalb der Feldhofhöhle

Der Hang wird massiv beschädigt. Foto: Privat

Der Bereich der Bauarbeiten liegt mitten im Naturschutzgebiet Hönnetal. Am Hang nördlich des Tunnels lässt die Bahn mit schwerem Gerät Bohrlöcher für Sicherungsnetze bohren. Der Kalkstaub bedeckt Pflanzen und Kriechtiere. „Bei dem Bereich unmittelbar unterhalb der Feldhofhöhle handelt es sich um einen der schützenswertesten und empfindlichsten Bereiche im Hönnetal. Hier wachsen seltene Pflanzen, leben seltene Tiere und es gibt ausgedehnte Höhlen mit archäologischer Relevanz“, so der verein. Die Sicherungsarbeiten erfolgen zudem zu einer Zeit, in der Bodenbrüter beginnen ihre Nester zu bauen und Amphibien aus dem Winterschlaf aufwachen. Besonders die dort lebenden Amphibien wie z.B. Feuersalamander und seltene Schneckenarten, würden durch den Bohrstaub verenden. Der feine Kalkstaub ziehe den Molchen und Mollusken die Feuchtigkeit aus der Haut und lasse sie schließlich verenden, so der NHV.

Naturschützer haben Sicherungsarbeiten abgelehnt

Bereits 2017 begannen die Planungen für das Projekt. Es waren zahlreiche Vertreter öffentlicher Belange beteiligt, darunter auch der heutige Vorsitzende des Naturhistorischen Vereins Hönnetal Andreas Kolarik. Von Seiten des Naturschutzes wurde die Maßnahme klar abgelehnt, auch durch die Höhlenforschung wurde sie als sehr kritisch für die Höhlen und Höhlenbewohner gesehen.

Pflanzen sind mit einer dichten Kalkschicht überdeckt. Foto: Privat

Ungeachtet aller Einsprüche, Stellungnahmen und Warnungen ist am 11. April mit den Sicherungsarbeiten begonnen worden. „Pünktlich zum 110-jährigen Bestehen der Hönnetalbahn führt die Deutsche Bahn nun eine aus unserer Sicht vollkommen überzogene Sicherungsmaßnahme durch“, so Kolarik. In der Stellungnahme heißt es: „In den letzten 110 Jahren ist dem NHV Hönnetal keine Entgleisung eines Zuges bekannt. Es hätte aus Sicht des Naturschutzes ausgereicht, die Geschwindigkeit der Wagen weiter zu reduzieren, um bei doch mal auf dem Gleisen liegenden Steinen rechtzeitig bremsen zu können. Die Hönnetalbahn ist keine Hochgeschwindigkeitsstrecke, und wird es auch nicht werden. Auch für die Bahn gilt das Naturschutzgesetz und sie hat ihre Maßnahmen mit Augenmaß durchzuführen. Zu befürchten ist leider, dass dies nicht die letzten Sicherungsmaßnahmen der Bahn an der Hönnetalstrecke sein werden, die dann genauso skrupelfrei durchgeführt werden. Es bedarf aus unserer Sicht dringend einer Gesetzesänderung, dem Eisenbahnbundesamt muss die alleinige Entscheidungsgewalt über derartige Projekte in Naturschutzgebieten entzogen werden.“ Verkehrssicherheit habe natürlich Vorrang. Verkehrssicherheit sei aber möglich, ohne den Naturschutz mit Füßen zu treten, so der Hönnetal-Verein.

