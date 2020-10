Hemer. Einen Kurs zur Computersicherheit bietet die VHS ab Montag, 9. November, in den Räumen am Sauerlandpark jeweils von 17.30 bis 19.45 Uhr an. Im VHS-Kurs erhalten Teilnehmer einen praxisorientierten Einstieg in die Welt der digitalen Sicherheit. Brisante Themen wie Cybercrime, Hacking oder Cracking werden behandelt. Anmeldungen unter der Kursnummer 202-3804 erfolgen unter 02373/94713-0 oder im Netz unter www.vhs-mhb.de.