Viel Neues in den Bücherei-Regalen

Hemer. In der Stadtbücherei werden die Besucher vermisst. Aber wenn die Bücherei wieder öffnet, haben die Leser Freude an vielen Neuanschaffungen.

„Wir vermissen unsere Besucher“. Gabriele Donath, Leiterin der Hemeraner Stadtbücherei, hat in diesen Tagen ein weinendes und ein lachendes Auge. Einerseits ist sie enttäuscht, dass es aktuell keinen gewohnten Publikumsverkehr gibt, andererseits freut sie sich über die vielen Neuanschaffungen und hofft, dass diese schon bald den Besuchern vor Ort präsentiert werden können. Bis zum 14. Februar ist die Bücherei auf jeden Fall noch geschlossen, zu Hause aufs Lesen zu verzichten zu müssen, bedeutet das allerdings nicht.

Bereits seit dem 14. Januar gibt es die sogenannte „Bücherei To Go“. „Die wird sehr gut angenommen“, zeigt sich Gabriele Donath zufrieden im Gespräch mit der Heimatzeitung. Die Büchereinutzer können online den Katalog einsehen und dann telefonisch oder per E-Mail die verfügbaren Medien bestellen. Die werden dann von den Mitarbeitern der Bücherei zusammengestellt und können schließlich zu einem vereinbarten Termin abgeholt werden. Auf der Homepage der Stadtbücherei unter https://open.hemer.de finden sich noch einmal die Modalitäten.

Auch wenn es derzeit keinen Publikumsverkehr in der Stadtbücherei gibt, sind die Mitarbeiter nicht untätig. Es wird der Bestand gepflegt und Neuanschaffungen einsortiert und in den Katalog eingepflegt. Zahlreiche Neuanschaffungen gibt es in der Hemeraner Stadtbücherei – über 900 insgesamt. Ein Großteil davon sind Bücher, aber auch in DVDs, Hörbücher, Konsolenspiele, Spiele, Tonies und Zeitschriften wurde in den letzten Wochen investiert. Gerade jetzt im Lock-Down können sich die Büchereinutzer auf neue Gesellschaftsspiele oder Tonies freuen, diese können durch die „Bücherei To Go“ ausgeliehen werden und daheim ein wenig die Langeweile vertreiben.

Neue Lern-DVDs für Grundschüler

Aber auch in Bezug auf Wissensvermittlung ist man in der heimischen Bücherei aktiv. So wurde eine Vielzahl an Lern-DVD für Grundschüler angeschafft. Auch mit Sachbüchern wurde das Sortiment ergänzt. So finden die Schüler in Zeiten von Homeschooling Unterstützung beim Lernen. Neu im Angebot sind auch zahlreiche Bücher in einfacher Sprache. Diese sind einerseits im Schriftbild besonders groß geschrieben, haben andererseits kurze Sätze und einen für alle verständlichen Wortschatz. Hiermit können insbesondere Leser, die die deutsche Sprache noch nicht ganz so gut beherrschen, ihre Sprachkenntnisse durch intensives Lesen deutlich verbessern.

Besonderes Angebotfür Oberstufenschüler

Ein besonderes Angebot hält die Stadtbücherei für alle Oberstufenschüler, die eine Facharbeit schreiben müssen, bereit. Die Mitarbeiter stehen per Telefon oder E-Mail für Facharbeitsrecherche-Beratungen zur Verfügung und bieten Hilfe bei der Literatursuche. Weitere Tipps finden sich auch auf der Homepage der Bücherei.

Natürlich hofft Gabriele Donath zusammen mit ihrem kompletten Team, dass schon bald wieder Leben in die Bücherei im Herzen der Stadt einzieht, aber der Pandemieschutz gehe selbstverständlich vor, sagt die Bücherei-Chefin. Von Veranstaltungen wie Lesungen, wie sie in der Vergangenheit regelmäßig stattfanden, sei momentan noch nicht einmal zu träumen.