Viel Platz für Frische

Hemer geschäftlich. Die Umbaumaßnahmen in der Lidl-Filiale im Medio Center sind abgeschlossen.

Nach neun Jahren am Standort Medio Center in der Innenstadt bekommen die Kunden nun ein neues Einkaufsgefühl: Am Donnerstag öffnete die Filiale an der Elsa-Brandström-Straße 11 nach aufwendiger Renovierung wieder für die Kunden. Auch wenn die sich erst neu orientieren mussten, kam der neue Aufbau der Filiale gut an.

Mit dem neuen Filialauftritt werde der Einkauf bei Lidl noch einfacher, intuitiver und angenehmer, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhalte mehr Fläche, so könne den Kunden in diesem wichtigen Sortimentsbereich eine noch größere Auswahl an frischen Qualitätsprodukten angeboten werden. Lidl-Verkaufsleiter Sugeevan Neelavannan und Filialleiter Kevin Kamp freuten sich, dass die Kunden so positiv auf den Umbau reagierten. Bei der Neugestaltung ist Lidl auf die Wünsche und Einkaufsgewohnheiten der Kunden eingegangen und hat die Filiale komplett nach den Kundenbedürfnissen ausgerichtet.