Viele Autofahrer kennen Regeln für Rad-Schutzstreifen nicht

Hemer. Die gestrichelte Linie für Radfahrer in der Geitbecke wird regelmäßig überfahren. Die Stadt erinnert an die Straßenverkehrsordnung.

Die Geitbecke ist quasi Versuchsrevier für eine gestrichelte Linie am Fahrbahnrand, die Radfahrer schützen soll und Autofahrern erhebliche Probleme bereitet. Mit der Fahrbahnerneuerung der K16/Geitbecke wurde im November 2020 auch ein so genannter Schutzstreifen für den Radverkehr auf dem Asphalt markiert. Seither sorgt er für verkehrsrechtliche Verwirrung. „Dabei kommt es wiederkehrend zu Irritationen, denn viele Verkehrsteilnehmer wissen mit der Nutzung und den Geboten noch nicht richtig umzugehen“, hat auch die Stadtverwaltung beobachtet und nimmt dies zum Anlass, an die Straßenverkehrsordnung zu erinnern. Vor allem Radfahrer beklagen, dass sie nicht in ausreichendem Abstand überholt werden. Autofahrer überfahren zudem die gestrichelte Linie und nutzen die gesamte Fahrbahnbreite.

Die rechtliche Situation ist laut Stadt eindeutig: Der Schutzstreifen darf von Autofahrern nur im Ausnahmefall befahren werden (zum Beispiel beim Ausweichen von Lastwagen oder Linienbussen), im Regelfall ist links davon zu fahren; dies gilt auch im Fall des Rückstaus etwa aufgrund von Rotlicht an der Ampel B7/K16. Dort versperren wartende Autofahrer regelmäßig den Schutzstreifen. „Erst im unmittelbaren Knotenbereich zwischen Gehweg und Mittelinsel besteht jetzt noch eine Zweispurigkeit für die Vorsortierung der Linksabbiegenden bzw. der Geradeausfahrenden und Rechtsabbiegenden“, so die Stadt.

Halteverbot aufdem Schutzstreifen

An den haltenden Fahrzeugen könne und dürfe nur links vorbei gefahren werden, wenn dies die Verkehrssituation erlaube. Die durchgezogene Linie im Vorfeld der Mittelinsel dürfe keinesfalls überfahren werden. Die dort verfügbare Fahrbahnbreite von 4,50 Meter links vom Schutzstreifen erlaube aber zumindest für zwei Pkw die vorsichtige Vorbeifahrt. Weiter hinten sei dies nicht der Fall, dort müsse das Vorrücken der vorderen Fahrzeuge abgewartet werden, heißt es aus dem Rathaus.

Seit dem Inkrafttreten der neuen Regeln in der Straßenverkehrsordnung (StVO) Ende April 2021 gilt ein generelles Halteverbot auf den Schutzstreifen. Das kostet jetzt ein Bußgeld von 55, in schweren Fällen sogar bis 100 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Der Fahrradschutzstreifen in der Geitbecke bekommt bald Gesellschaft. Nach Beendigung der Bauarbeiten auf der Ihmerter Straße soll die gesamte Ortsdurchfahrt durch Ihmert einen Fahrradschutzstreifen erhalten. Auch dort gilt dann ein absolutes Halteverbot am Fahrbahnrand.

Für die Hönnetalstraße in Deilinghofen, die in den nächsten Monaten neu asphaltiert werden soll, hatte der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt und Verkehr den Schutzstreifen kürzlich abgelehnt, um das Parken am Fahrbahnrand zu ermöglichen. Die letzte Entscheidung liegt aber bei der Straßenverkehrsbehörde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer