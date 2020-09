Viele Fragen zu Sirenen und Warn-Apps für das Handy

Die Hemeraner Feuerwehr und das Ordnungsamt haben am Mittwoch auf dem Wochenmarkt Informationsmaterial verteilt und zum Warntag am heutigen Mittwoch informiert.

Hemer. Beim Warntag heulen heute um 11 Uhr die Sirenen, gestern informierte die Hemeraner Feuerwehr auf dem Wochenmarkt.

Die einen kaufen an den Marktständen Obst und Gemüse oder stehen am Fischstand, die anderen lassen sich dieses Mal beraten, von der Feuerwehr und dem Ordnungsamt. Am Rande des Marktes machen ein Feuerwehrwagen und ein Wagen des Ordnungsamtes auf sich aufmerksam, die Menschen werden neugierig und schauen sich eine große Informationstafel genauer an. Darauf erklärt werden unter anderem die verschiedenen Warnsignale der Sirenen im Hemeraner Stadtgebiet und deren Bedeutung. Anlass ist der Warntag der Feuerwehren am heutigen Donnerstag. Um 11 Uhr heulen bundesweit die Sirenen.

Checklisten für dieBürger vorbereitet

Brandamtmann Andreas Schulte freut sich über das große Interesse. Er hat im Vorfeld persönliche Checklisten vorbereitet, die den Bürgern eine Hilfestellung sein sollen, was man alles immer zu Hause haben sollte. Da geht es zum Beispiel um einen Grundvorrat von Getränken und Lebensmitteln, auch um Medikamente, Hygieneartikel, um den Brandschutz, einen plötzlichen Energieausfall und ein Rundfunkgerät. Zudem lassen sich die Bürger verschiedene Arten der Alarmierung erklären und können sich auf dem Dach des Wagens des Ordnungsamtes die mobile Sirene demonstrieren lassen, mit der Durchsagen vom Auto aus gemacht werden können.

Informationen zuden Handy-Warnapps

Vor Ort gibt es Informationen zu den Warnapps NINA und KATWARN. „Es ist ja nicht nur so, dass die Apps bei Unwetter oder anderen Katastrophen warnen, sondern sie beschreiben den Bürgern ja auch im Notfall, wie sie sich verhalten müssen“, erklärt Andreas Schulte, der sich sehr gefreut hat, dass er einigen Besuchern des Standes auch helfen konnte, die App zu installieren. Weil der Andrang so groß war, wurde die Infotafel am Mittwoch in das Foyer des Rathauses gebracht. Dort finden die Besucher auch die restlichen Infobögen und Flyer, die auch über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr informieren.