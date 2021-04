Viele Infos für den Tausch der Heizung in Hemer

Hemer. Die Verbraucherzentrale wirbt für besseres Heizen und bietet viele Infos.

Auch in Hemer hat die Verbraucherzentrale für besseres Heizen ohne fossile Brennstoffe geworben. Am Sauerlandpark stand der auffällige Anhänger mit Ölfässern. „Dass Heizen mit fossilen Brennstoffen nicht mehr zeitgemäß ist, merken Verbraucher spätestens seit Beginn des Jahres auch am Geldbeutel. Mit der neuen CO2-Bepreisung ist der Preis für Öl und Gas deutlich angestiegen“, so die Verbraucherzentrale. Dem gegenüber stehen finanzielle Anreize für den Umstieg auf klimaschonende Alternativen. „Wer jetzt umsteigen will, bekommt so gute Bedingungen wie noch nie. Es gibt unterschiedliche Fördermöglichkeiten über Steuerersparnis oder einen Zuschuss für den Heizungsaustausch bis zu 45 Prozent“, erläutert Energieexpertin Stracke. Welche man besten nutzt, ist von Faktoren wie Alter der Anlage oder Zeitpunkt des Antrags abhängig.

Um Haus- und Wohnungseigentümer beim Wechsel zu klimafreundlicheren Technologien zu unterstützen, bietet die Verbraucherzentrale NRW mit ihrer Aktion „Besser Heizen“ ein breites Informations- und Beratungsangebot. Unter dem Titel „Ölheizung raus – was nun?“ bieten die Energieberaterin Birgit Stracke und der Energieberater Carsten Peters in einem kostenlosen Online-Seminar am Dienstag, 27. April, von 18 bis 19.30 Uhr Ratschläge rund um das Thema Heizungstausch. Die Anmeldung dazu ist möglich unter https://www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/iserlohn/veranstaltungen/959 oder telefonisch unter 02372/551199.