Viele leiden unter Asthma: Wie die Lungenklinik Hemer hilft

Hemer. Weltweit leiden 339 Millionen Menschen unter Asthma. Zum Welt-Asthma-Tag informiert die Lungenklinik Hemer.

Zum Welt-Asthma-Tag im Mai weist die DGD-Lungenklinik Hemer auf die Bedeutung des Asthma bronchiale hin. In diesem Jahr steht der Welt-Asthma-Tag unter dem Motto „Asthma care for all“ – und dies nicht ohne Grund, denn nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das Asthma bronchiale eine Erkrankung von besonderer Wichtigkeit für das Gesundheitswesen, insbesondere für Entwicklungsländer. Nach Schätzung der WHO leiden weltweit etwa 339 Millionen Menschen an einem Asthma bronchiale, mit fast 420.000 Todesfällen seit 2016. Für Deutschland geht man von etwa acht Millionen Betroffenen aus. Dies sind etwa fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung und sieben bis zehn Prozent der Kinder.

Chronische Erkrankung

„Das Asthma ist eine chronische, entzündliche Erkrankung, die mit einer Überempfindlichkeit der Atemwege einhergeht. So kommt es bei entsprechender Veranlagung und je nach Ausprägung des Krankheitsbildes mitunter zu anfallsweiser Luftnot als Folge einer Verengung der Atemwege“, beschreibt der pneumologische Chefarzt und ärztliche Direktor der DGD Lungenklinik Hemer, Privatdozent Dr. Michael Westhoff, das Krankheitsbild und mögliche Symptome. „Parallel kommt es zu vermehrten Bildung von Schleim, einer „Verkrampfung“ der Bronchialmuskulatur und entzündlichen Schwellung der Bronchialschleimhaut. Klinisch lassen sich häufig pfeifende Atemgeräusche wahrnehmen. Viele Patienten leiden unter einem Husten, der mitunter auch als einziges Symptom auftreten kann.“

Unter fachgerechter Behandlung sind die Symptome und Veränderungen in den allermeisten Fällen rückbildungsfähig. „Das Asthma hat in der Regel eine gute Prognose und führt, anders als die COPD, die eine Erkrankung mit nicht-reversibler Atemwegseinengung ist, nicht zu einer Reduktion der Lebenserwartung“, so der erfahrene Lungenfacharzt.

Im Wesentlichen werden beim Asthma zwei unterschiedliche Formen, das allergische und nicht-allergische Asthma, unterschieden. Als entscheidende Säule der Behandlung nennt Dr. Westhoff die inhalativen Kortisonpräparate, die in Kombination mit bronchialerweiternden Substanzen gezielt die Entzündung in den Atemwegen herunterregeln können. „Dadurch hat sich in den letzten Jahrzehnten die Asthmatherapie und die Lebensqualität der Betroffenen grundlegend verbessert. Nur bei schweren Asthmaanfällen oder -verläufen kommt Kortison noch als Injektion oder in Tablettenform zum Einsatz. Bei schweren Verläufen eines Asthmas kann mittlerweile auch mit speziellen Medikamenten – sogenannte Biologika – behandelt werden. Diese greifen gezielt in den Entzündungsprozess ein“, so Dr. Michael Westhoff über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, die auch in der Hemeraner Lungenfachklinik zum Einsatz kommen. Für das allergische Asthma stellt die Hyposensibilisierung eine weitere Möglichkeit der ergänzenden Behandlung dar, um die Reaktion auf Allergene zu reduzieren.

Asthma-Management

Dr. Michael Westhoff rät: „Patienten sollen frühzeitig lernen, mit der Erkrankung umzugehen und ein Gefühl für ihr Asthma mit den jeweiligen Symptomen und dem Verlauf zu bekommen sowie das Asthma-Management gut zu beherrschen. Hierzu erfolgen durch niedergelassene Fachärzte Asthmaschulungen zu Inhalationstechniken, zum Verhalten in Notfällen und Eigenkontrolle in Form von Selbsttests (sogenannte „Peak-Flow-Messungen“) sowie das Führen eines Asthma-Tagebuchs.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Teilnahme am Lungensport.“„Das Asthma bronchiale ist heutzutage in den allermeisten Fällen eine medikamentös effektiv behandelbare Atemwegserkrankung. Durch die Entwicklung der biologischen Arzneimittel steht auch den schweren Verläufen mittlerweile eine wirksame Alternative zum Kortison zur Verfügung“, fasst Dr. Westhoff zusammen.

