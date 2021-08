Vier Leichtverletzte bei Unfall in Hemer

Vier Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall in Deilinghofen.

Hemer. Glück im Unglück hatten vier Autoinsassen in der Nacht zu Samstag: Sie konnten sich nach einem Überschlag aus ihrem auf dem Dach liegenden Auto nur leicht verletzt befreien.

Der 25-jährige Fahrer aus Hagen hatte gegen 22.40 Uhr in der Kurve auf der Hönnetalstraße in Höhe Auf dem Hohenstein die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen geriet auf die Böschung der Straße, fällte einen Baum und überschlug sich dabei. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst hatten bereits alle vier Insassen das Fahrzeug verlassen können. Sie hatten nur leichte Verletzungen davon getragen und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Dazu alarmierte die Feuerwehr weitere Rettungswagen zur Einsatzstelle. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. An dem Hyundai entstand nach Polizeiangaben Totalschaden.

Um 3.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Ihmerter Westendorf alarmiert. Dort war eine Hecke auf etwa 15 Meter in Brand geraten, berichtet die Feuerwehr. Aufmerksame Anwohner hatten dies bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sie unternahmen eigene Löscharbeiten mit zwei Gartenschläuchen. Bei Eintreffen der Feuerwehr mussten nur noch kleinere Nachlöscharbeiten durchgeführt werden, die nach 20 Minuten abgeschlossen waren.

