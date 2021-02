Vier Männer werden bei Brand in Hemer zu Lebensrettern

Die Feuerwehr musste einen Gebäudebrand Am Ostend in der Becke löschen

Becke. Ein Wohnungsbrand Am Ostend in Hemer fordert sechs Verletzte. Viele Nachbarn helfen den Einsatzkräften in der Kälte.

Vier Männer sind in der Nacht zu Samstag zu Lebensrettern geworden. Die drei Jugendlichen und ein Erwachsener, die zufällig an dem brennenden Gebäude Am Ostend (wir berichteten) vorbeikamen, retteten den Bewohner nach Angaben der Feuerwehr aus der bereits völlig verqualmten Wohnung. Dabei erlitten ein Retter und der Bewohner eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die drei anderen Helfer wurden leicht verletzt. Auch ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Löscheinsatz. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Flammen schlagen ausFenstern des Untergeschosses

Die Hydranten mussten freigehackt werden. Foto: Ralf Engel

Für Hemers Feuerwehr wurde der Gebäudebrand zum Großeinsatz. Gegen 21.53 Uhr heulten am Freitag im Hemeraner Norden die Sirenen und riefen die Kräfte der Löschgruppen Becke und Landhausen zu einem Einsatz am „Ostend“. Bereits auf der Anfahrt der ersten Löschfahrzeuge der Hauptwache war am Asenberg eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort schlugen die Flammen aus den Fenstern des Untergeschosses des Einfamilienhauses.

„Der Bewohner, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches noch in seinem Haus befand, wurde durch drei Jugendliche und einen Erwachsenen, die zufällig an dem brennenden Gebäude vorbeikamen, gerettet und ins Freie gebracht. Dabei atmeten der Bewohner und einer seiner Retter so viel Rauchgas ein, dass Sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten“, berichtet die Feuerwehr. Die drei weiteren Retter wurden nur leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst betreut. Dazu waren ein Notarzt aus Hemer, ein Notarzt aus Menden, zwei Rettungswagen aus Hemer, sowie je ein Rettungswagen aus Iserlohn und Menden im Einsatz.

Mehrere Trupps unterAtemschutz im Einsatz

Aufgrund der massiven Brandausbreitung erhöhte die Feuerwehr das Einsatzstichwort auf „Feuer 2“, womit auch die Löschgruppen Hemer und Sundwig sowie das Tanklöschfahrzeug aus Deilinghofen in die Becke ausrückten. „Um das Feuer zu bekämpfen, mussten mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vorgehen. Das Wohnzimmer brannte komplett aus und das Nachlöschen der Glutnester nahm viel Zeit in Anspruch“, berichtet Feuerwehrsprecher Bo Manuel Stock.

Den Löscheinsatz erschwerten Eiseskälte und Glätte. Die Feuerwehr musste Hydranten unter der dicken Schicht aus Eis und Schnee mit Spitzhacke und Brennern freilegen. Das Löschwasser gefror bei zweistelligen Minusgraden und verwandelte die enge Anliegerstraße in eine Eisbahn. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei einem Sturz so schwer am Bein, dass auch dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er konnte aber noch in der Nacht entlassen werden.

Nachbarn bieten Räumezum Aufwärmen

Brand in der Becke Foto: Ralf Engel

Zur Sicherheit der Einsatzkräfte forderte der Einsatzleitung den Winterdienst an. Da in der Nacht kein Streufahrzeug des Stadtbetriebes besetzt ist wurde bei Straßen NRW angefragt, die ein Streufahrzeug nach Hemer schickten. Die Zufahrt zum Wohngebiet Am Asenberg musste für den Löscheinsatz durch die Polizei komplett gesperrt werden.

Auf dem Real-Parkplatz bezogen die Zusatzkräfte des Löschzuges Stellung. Auch die Stadtwerke Hemer wurden hinzugezogen, um das Gebäude von der Stromversorgung zu trennen.

Ein großes Dankeschön richten die Löschgruppen an die Nachbarschaft. Bürger stellten ihre Garagen und Heizstrahler zum Aufwärmen zur Verfügung, boten heiße Getränke an. In den Aufenthaltsräumen der Firma MK Ambulanz in der direkten Nachbarschaft konnten sich die Einsatzkräfte aufwärmen und etwas trinken.

Die Feuer- und Rettungswache wurde zwischenzeitlich durch die Löschgruppe Hemer besetzt, die dazu von der Einsatzstelle abgezogen wurde. Insgesamt waren 83 Einsatzkräfte bis 1.20 Uhr im Einsatz.