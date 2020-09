Vierbeiner erobern das Hemeraner Freibad

Hemer. Zum Abschluss der Freibadsaison gab es freie Bahn für die Hunde, die in den Becken eifrig ihrem Spielzeug hinterher jagten.

Buddy findet kein Ende. Als Frauchen Sophie Home ihrem vierbeinigen Liebling signalisiert, dass das Toben im Freibad nun für ihn ein Ende hat, scheint der Hund nicht überzeugt. Wenn es nach ihm ginge, würde er weiterhin Vollgas geben, ins Wasser springen und dem Spielzeug hinterherjagen. Buddy gehört sicher zu den Hunden, die zu den „Nimmersatt“ gehören und unendlich viele Male in das Becken springen. „Es ist einfach schön, dass er hier frei schwimmen kann, er hat so viel Spaß“, ist Sophie Home glücklich. Zum Abschluss der Freibadsaison ist es auch in Hemer zu einer schönen Tradition geworden, die Becken am letzten Tag für die Hunde freizugeben.

Unterschiedlicher Umgang mit dem Element Wasser

Zwar war die Resonanz in den Vorjahren auch schon mal größer, aber die Hundefreunde, die den Weg ins Freibad Am Damm gefunden hatten, fanden es super, dass es nicht ganz so voll war. Mehr Raum für alle und weniger Gefahr, dass doch mal ein Hund durch die Tore kommt, der zeigen will, wer der Herr im Ring ist. Bis 14.30 Uhr wurden 70 Hunde gezählt, die mit Herrchen und Frauchen ins Freibad kamen. Wie unterschiedlich die Tiere im Umgang mit Wasser sind, wurde schnell deutlich. Während es die völlig Wasserverrückten gab, die scheinbar gar nicht müde wurden, trauten sich andere wiederum nicht so schnell oder auch gar nicht ins Wasser. Da konnten sich die Menschen so sehr bemühen, wie sie wollten. Locken mit Spielzeug brachte da gar nichts, genauso wenig wie die aufmunternden, zum Sprung animierenden Worte. Manchmal war die Angst vor dem Wasser einfach zu groß. Zudem war es zeitweise recht wuselig, zu viele unbekannte Hunde, die auf einmal alle der neue Kumpel sein wollten.

Das Hundeschwimmen ist immer eine schöne Veranstaltung, bei der Hundefreunde zusammenkommen und sich am Spiel ihrer Tiere erfreuen. Aber es hatten sich auch einige Besucher ins Freibad begeben, um das Geschehen zu beobachten. Dass so mancher am Ende nicht mehr ganz trocken war, tat der guten Laune keinen Abbruch. Nach jedem Bad schüttelten sich die Hunde ausgiebig, und wer da im Weg stand, hatte einfach ein wenig Pech.