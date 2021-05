Virtuell auf erreichten Abschluss in Hemer angestoßen

Hemer. 13 frischgebackene neue Mediatorinnen und Mediatoren haben ihre berufsbegleitenden Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Die VHS freut sich über 13 frischgebackene neue Mediatorinnen und Mediatoren. Kürzlich haben die Teilnehmer ihre berufsbegleitenden Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Es ist die zweite Ausbildung in Mediation, die die Volkshochschule in Kooperation mit der Akademie für Konflikt- & Führungskompetenz (KoViAk) Mülheim an der Ruhr durchführte.

Die fast einjährige Ausbildung fand an sechs Wochenenden und zwei Bildungswochen in den VHS-Räumen am Sauerlandpark in Hemer statt und seit Anfang des Jahres coronabedingt im virtuellen Unterrichtsraum. Im Laufe der acht Module haben die Mediatoren Werkzeuge und Methoden von Mediation und Konfliktmanagement kennengelernt und angewendet. Zur Ausbildung gehörte auch eine Fallbearbeitung in Form einer schriftlichen Abschlussarbeit, die das Erlernte praktisch anwendet und Mediation im wahren Leben darstellt.

Die Konflikte gemeinsam bearbeiten

Die Ausbildung in Mediation befähigt die zertifizieren AbsolventInnen, als selbstständige Mediatoren tätig zu sein, um Konflikte gemeinsam mit den Konfliktparteien zu bearbeiten und Veränderungsprozesse zu begleiten. Mediation ist eine außergerichtliche Form der Konfliktbearbeitung. Ihr Ziel ist es, in einem Konflikt eine für alle Seiten vorteilhafte Regelung zu finden. Die Mediatoren strukturieren die Verhandlungen insbesondere auf eine zukunftsorientierte Lösung hin. Inhaltlich treffen nur die Parteien Entscheidungen, die dann mit einer schriftlichen, verbindlichen Vereinbarung festgehalten werden.

