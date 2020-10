Virtuelle Versammlung für die Forstwege

Hemer. Die Bürger können sich über das Internet am Wirtschaftswegekonzept der Stadt beteiligen.

Es ist ein buntes Sammelsurium aus gelben, grünen, blauen und lilafarbenen Strichen, die sich wie ein Spinnennetz über das Stadtgebiet legen. Viele Kilometer Waldwege gibt es in der Felsenmeerstadt. Manche sind wichtige forstwirtschaftliche Verbindungen, dienen auch als Hauptwanderwege, andere enden als Trampelpfad im irgendwo.

Die Stadt Hemer hat diese Wege in Zusammenarbeit mit der Ge-Komm GmbH – Gesellschaft für kommunale Infrastruktur - aus dem Osnabrücker Land erfasst und ein ländliches Wegenetzkonzept zur Stärkung des kommunalen Außenbereichs erarbeitet. Nun wird es wegen der Corona-Pandemie in einer ersten virtuellen Bürgerversammlung vorgestellt – am Mittwoch, 21. Oktober, um 17 Uhr.

Bezirksregierung fördert das Konzept zu 75 Prozent

Ziel war es, in der Stadt Hemer „unter Einbeziehung der relevanten örtlichen Akteure ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes Wirtschaftswegenetz“ zu planen. Weiter sollen Handlungsoptionen für Investitionsentscheidungen und für die dauerhafte Unterhaltung der Wege aufgezeigt werden.

Das Vorhaben wird seitens der Bezirksregierung Arnsberg mit Mitteln der Europäischen Gemeinschaft, des Bundes und des Landes zu 75 Prozent gefördert. In einem ersten Schritt wurde in den vergangenen Monaten ein Konzept-Entwurf als Diskussionsgrundlage erarbeitet. Dazu wurden sämtliche öffentliche und private Wege entsprechend ihrer Bedeutung und Funktion klassifiziert: Welche Wege und Brückenbauwerke sind für die Stadt unverzichtbar und haben eine hohe Priorität? Welche Wege könnten im Standard gesenkt, ökologisch aufgewertet oder sogar gänzlich aufgegeben werden? Welche Wege sind für die Allgemeinheit entbehrlich und könnten einzelnen Interessenten oder Nutzergruppen zur Verfügung gestellt werden?

Die Öffentlichkeit erhielt die Möglichkeit, sich über Stellungnahmen an der Entwicklung des ländlichen Wegenetzkonzeptes zu beteiligen. Die Kommentierungsphase endete am 14. Juli 2020.

Die nun erstellte Karte zeigt beispielsweise neben vielen gelben Hauptwirtschaftswegen auch zahlreiche lilafarbene Wege auf, die keine Funktion mehr haben. Interessierte können die Karte bereits unter www.wirtschaftswegekonzept.de einsehen. Das Konzept in der Stadt Hemer soll einen Ausblick auf die kommenden 20 bis 25 Jahre geben.

Für die Vorstellung der Ergebnisse wählt die Stadt eine besondere Form der Öffentlichkeitsbeteiligung. Am Mittwoch, 21. Oktober, findet um 17 Uhr eine virtuelle Bürgerversammlung statt. Hemers Erster Beigeordneter und Baudezernent Christian Schweitzer begrüßt die virtuelle Plattform: „Ich bin froh, dass auf diesem Weg eine Bürgerbeteiligung trotz der Corona-Pandemie möglich ist und sich das Projekt dadurch zeitlich nicht verzögert.“

Chat-Funktion für dieBürgerversammlung

In der Online-Liveübertragung können die Teilnehmer in einer Chat-Funktion Fragen stellen, die im Rahmen der virtuellen Bürgerversammlung live beantwortet werden. Für die Teilnahme ist weder eine Kamera noch ein Mikrofon erforderlich. Spezielle Software muss nicht installiert werden – die Zuschaltung kann zum Beispiel über die Webbrowser Google Chrome oder Mozilla Firefox erfolgen. Zur besseren Planbarkeit ist eine Anmeldung erforderlich, die unter https://wirtschaftswegekonzept.de/virtuelle-abschlussversammlung-stadt-hemer/ möglich ist. Voraussichtlich im Januar 2021 werden sich die entsprechenden politischen Beratungen im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr anschließen.