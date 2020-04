Virus: Die aktuellen Zahlen in Hemer

Kreis. Der Märkische Kreis hat die neuen Zahlen zu Corona-Infektionen und Erkrankungen veröffentlicht.

Im Märkischen Kreis ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Aktuell sind 224 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 236 Patienten wurden gesund aus der Quarantäne entlassen. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet aktuell 477 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie. Seit gestern ist ein neuer Todesfall in Menden zu beklagen. Es handelt sich um eine 58-jährige Frau. Derzeit befinden sich 224 Infizierte und 616 Kontaktpersonen in Quarantäne. Als geheilt gelten 236 Personen. In stationärer Behandlung befinden sich 85 Personen. Beatmet werden davon 8 Patienten.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Hemer: 17 Infizierte, 27 Gesunde und 34 Kontaktpersonen

Altena: 4 Infizierte, 4 Gesunde und 13 Kontaktpersonen

Iserlohn: 49 Infizierte, 43 Gesunde, 158 Kontaktpersonen und 3 Verstorbene

Balve: 0 Infizierte, 7 Gesunde und 15 Kontaktpersonen

Halver: 15 Infizierte, 19 Gesunde, 14 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene.

Herscheid: 2 Infizierte, 3 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

Kierspe: 3 Infizierte, 7 Gesunde, 17 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene

Lüdenscheid: 5 Infizierte, 45 Gesunde, 111 Kontaktpersonen und 1 Verstorbener

Meinerzhagen: 18 Infizierte, 12 Gesunde, 36 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene

Menden: 47 Infizierte, 37 Gesunde, 72 Kontaktpersonen und 7 Verstorbene

Nachrodt-Wiblingwerde: 5 Kontaktperson

Neuenrade: 4 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

Plettenberg: 24 Infizierte, 19 Gesunde, 77 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene

Schalksmühle: 1 Infizierter, 6 Gesunde und 5 Kontaktpersonen

Werdohl: 9 Infizierte, 3 Gesunde und 42 Kontaktpersonen





Am Dienstag haben die Gesundheitsdienste 174 Personen getestet; davon 26 an der Drive-In-Station in Iserlohn und 39 in Lüdenscheid. Bei Hausbesuchen wurden Abstriche bei 109 Personen genommen; zwei Personen wurden nicht angetroffen. Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite www.maerkischer-kreis.de/corona/ übersichtlich gebündelt.