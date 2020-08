Vollsperrung in der Geitbecke ab Mittwoch aufgehoben

Hemer. Das Freibad ist am Wochenende per Auto nur über Iserlohner Umleitung zu erreichen. Am Mittwoch wird die Vollsperrung aufgehoben.

Seit Anfang Juli waren Landhausen und Stübecken vom Rest der Stadt abgeschnitten. Über 3000 Bürger und zahlreiche Pendler mussten kilometerweite Umwege in Kauf nehmen, weil die Geitbecke für den Straßenbau voll gesperrt war. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird die sechswöchige Sperrung der Kreisstraße 16 in der Geitbecke nun wie geplant aufgehoben.

Die neue Asphaltdecke wurde bereits vergangenen Freitag weitestgehend eingebaut. Am kommenden Montag erfolgt der Einbau der abschließenden Deckschicht. „Vor der Verkehrsfreigabe am Mittwoch müssen sowohl auf beiden Straßenseiten die Fugen im Bereich der neuen Entwässerungsrinne geschlossen werden als auch die Fahrbahnmarkierungen erfolgen“, teilt die Stadt mit.

Gehweg und Beleuchtung werden noch erneuert

Die Arbeiten zur Herstellung des neuen Gehweges inklusive der Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden noch ca. drei Wochen andauern, dazu werden abschnittsweise halbseitige Sperrungen nötig. Mittels mobiler Lichtsignalanlagen wird der Verkehr in der K 16 geregelt. Aufgrund der Bauarbeiten musste die alte Straßenbeleuchtung am Donnerstag außer Betrieb genommen werden.

Wer am heißen Wochenende also ins Freibad Am Damm und keinen Umweg über Iserlohn fahren möchte, der kann nur per Rad, Bus oder zu Fuß durch die Geitbecke.