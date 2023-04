In Landhausen beginnen am Donnerstag die Arbeiten im Rahmen der Schulwegsicherung.

Baustelle Vollsperrung in Landhausen in mehreren Etappen

Landhausen. Für die Schulwegsicherung in Hemer stehen ab Donnerstag, 27. April, Baumaßnahmen an. Was das für die Teichstraße und den Stübecker Weg bedeutet.

Die Sicherung der Schulwege ist der Stadt Hemer ein besonders wichtiges Anliegen. In Kürze wird eine Maßnahme im Kreuzungsbereich Teichstraße/Stübecker Weg umgesetzt, wenn die dortigen Gehwege verbreitert und ein Zebrastreifen angelegt wird. In diesem Zuge wird auch die Deckschicht der Teichstraße im Kreuzungsbereich erneuert.

Straßenoberfläche wird abgefräst

Dafür muss dieser am Donnerstag, 27. April, komplett gesperrt werden, da zunächst die Straßenoberfläche vier Zentimeter tief abgefräst wird. Über das Wochenende wird der Baubereich dann wieder für den Verkehr freigegeben, ehe eine neue Asphaltdeckschicht in der kommenden Woche eingebaut wird. Dazu wird am Dienstag, 2. Mai, und am Mittwoch, 3. Mai, erneut eine Vollsperrung erforderlich sein. Der Verkehr auf der Landhauser Straße ist von der Maßnahme nicht betroffen. Umleitungen Richtung Stübecken bzw. Innenstadt werden entsprechend über die Straßen Am Damm und Stübecker Weg bzw. über den Birkenweg ausgeschildert sein.

Buslinie 2 fährt nicht

Seitens der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) wurde mitgeteilt, dass die Buslinie 2 während der Vollsperrungen das Wohngebiet Stübecken nicht anfahren wird. Die Linie 2 verkehrt dann zwischen der Haltestelle Geitbecke und der Dorfstraße über die Landhauser Straße. Die Sportfahrten der Brabeckschule werden am Dienstag, 2. Mai, ausfallen.

Baustellenbeschilderung beachten

Die Stadt Hemer bittet darum, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten und die vorhandene Baustellenbeschilderung, auch im weiteren Verlauf der Baumaßnahme, zu beachten. Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr ist selbstverständlich jederzeit gewährleistet. Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser Straßenbaumaßnahme unvermeidlich sind. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Agnes Abroian von der Stadt Hemer (a.abroian@hemer.de, 02372/551-340) für Fragen zur Verfügung.

