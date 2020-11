Vom Gemeinschaftssinn zur streitlustigen Ratsperiode

Das gemeinsame Handeln zum Wohl der Stadt prägte in der konstituierenden Ratssitzung nicht nur die Rede von Bürgermeister Christian Schweitzer, sondern auch die der Fraktionsvorsitzenden.

„Im Parlament schlägt das Herz der Demokratie“, zitierte CDU-Fraktionschef Martin Gropengießer den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Im Rat sei nun ein personeller Wechsel vollzogen worden, aber die Aufgaben blieben. Gropengießer wünschte einen politischen Diskurs im Rat, ein Streiten um die besten Argumente. Der Rat müsse als Ort der Debatte und als Impulsgeber gestärkt werden. „Uns in Hemer zeichnet trotz der unterschiedlichen Inhalte ein Gemeinschaftssinn und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aus“, so der Christdemokrat, der das Einende vor das Trennende stellen möchte.

Für die SPD bot Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Klein dem Bürgermeister eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Er dankte auch der UWG-Bürgermeister-Kandidatin Christa Kunze für deren faire Kandidatur. Hemer werde von den Nachbarstädten teilweise beneidet, wie geeint die Politik auftrete und zwar so, dass die Ziele und Inhalte der unterschiedlichen Parteien erkennbar blieben. Der Stadt Bestes suchen, sei der passende Spruch für die neue Wahlperiode, damit es der Stadt Hemer und den Bürgern Wohl gehe. Er habe bei dem Bürgermeister und dem neuen Rat ein Urvertrauen, dass die demokratischen Spielregeln eingehalten würden.

Das „volle Vertrauen“ sprach UWG-Fraktionschef Knut Kumpmann dem neuen Bürgermeister aus. Durch die Kommunalwahl seien die Karten neu gemischt, die Bedeutung der UWG als drittstärkste Fraktion gefestigt worden. Dies sei ein eindeutiges Wählervotum für mehr unabhängige Kommunalpolitik. „Politik ist Ehrenamt und nicht Nebenjob“, so Kumpmann. Politik müsse glaubwürdig und immer bürgerorientiert sein, sie bestehe aus Konsens und Dissens und sei dann gut, wenn sie dem Gemeinwohl diene.

Transparenz und Partizipation für die Bürger

Josef Muhs dankte für die GAH den vielen Ehrenamtlichen, die die Wahl erst ermöglicht hätten. Er erinnerte an den Ausschussvorsitzenden Ingo Nix, der gemahnt habe, sich Zeit zu nehmen. „Eine Demokratie ohne Streit ist keine“, zitierte Muhs und wünschte eine streitlustige Ratsperiode, um der Sache willen. Muhs blickte nochmals auf das GAH-Wahlergebnis, das gezeigt habe, dass Wähler der GAH die Schweitzer-Empfehlung übel genommen hätten. „Im Sinne der Stadt musste das aber sein“, so Muhs. Die Amtszeit von Heilmann sei kein Gewinn gewesen, das habe ganz wesentlich auch an CDU, SPD und FDP gelegen, die ihm Felsbrocken vor die Füße geworfen hätten. Die GAH stehe aber zur ihrer Empfehlung und habe eine Vereinbarung zur Überparteilichkeit mit ihm getroffen. Muhs forderte Transparenz und Partizipation für die Bürger und den Klimaschutz als oberste Priorität.

Nach sechseinhalb vergleichsweise komfortablen Jahren mit überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen und vielen Investitionen erwartet FDP-Fraktionschef Arne Hermann Stopsack Belastungen durch die Corona-Pandemie. „Die Politik wird auch in Hemer viele unangenehme und teilweise unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Dessen müssen wir uns heute bewusst sein“, so Stopsack. Gerade Kommunalpolitik müsse sich durch themenorientierte Sacharbeit und offene Diskussion auszeichnen. „Wir haben in Hemer in den vergangenen Jahren bei vielen Themen eine Kultur der Zusammenarbeit entwickelt und gepflegt“, sagte der Liberale. Er sprach sich für intensive inhaltliche Auseinandersetzungen, Respekt vor der Meinung des Anderen und das Akzeptieren einer Mehrheitsentscheidung aus.

Die Linke erstmalsin Fraktionsstärke

Durch ihren zweiten Sitz hat Die Linke erstmals Fraktionsstärke erreicht. Roberto Virga dankte als neues Ratsmitglied für das Wählervertrauen und die Unterstützung durch die Verwaltung. Die Linke wolle im neuen Rat sozial-ökologische Ideen präsentieren. „Es wird keiner zurückgelassen“, betonte Virga.