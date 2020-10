Vom Hydroschild in den nebligen Steinbruch

Hemer. Vom 3 bis 25. Oktober präsentiert der Sauerlandpark den Herbst-Lichtgarten mit vielen tollen Arrangements.

Wenn am heutigen Samstag im Sauerlandpark der elfte Stadtwerke Herbst-Lichtgarten beginnt, ist die Freude im Team des Sauerlandparks riesengroß. „Wir sind sehr dankbar, dass uns die Verantwortlichen vom Ordnungsamt der Stadt Hemer und dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises nach Strandgarten erneut grünes Licht für eine mehrwöchige Veranstaltung gegeben haben. Wir dürfen das, trotz unserer hohen Hygiene-Standards im Park, auf keinen Fall als selbstverständlich betrachten“, so Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks. Deshalb bittet er alle Besucher, sich sorgsam an die Regeln zu halten.

Hygieneregeln unbedingt beinhalten

Wichtig sind drei Dinge: Es besteht eine Maskenpflicht vom Parkplatz bis in den Park hinein, in den Gebäuden und auf dem Zick-Zack-Weg, da es hier zu Gegenverkehr mit Menschen kommen kann, die aufgrund von Rollatoren oder Kinderwagen den eigentlich vorgesehenen Rundweg über die Treppe nicht nehmen können. An allen anderen Stellen muss keine Maske getragen werden. Die Gäste werden gebeten, sich an den empfohlenen Rundweg zu halten, der dem Plan zu entnehmen ist, den zum Online-Download oder zum Mitnehmen an den Eingängen bereitgestellt wird. Zudem bittet der Park, dass sich die Gäste bereits vor ihrer Anreise im Online-Ticketvorverkauf (sauerlandpark-hemer.de) ein Tagesticket sichern, damit Schlangen und Wartezeiten im Ticketshop und an den Zugängen vermieden werden.

Schon jetzt haben über 2500 Gäste vom Ticketvorverkauf Gebrauch gemacht, um sich Karten für ihren Wunschtag im Lichtgarten zu sichern. Wenn man sich erstmals auf dem Rundweg befindet, darf man sich auf ein faszinierendes Open Air-Erlebnis, gestaltet von Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif, freuen. „Schöne bunte Bilder, neue Projektionen, zum Beispiel die weißen Stühle oder der XXL-Kopf in einer der Spitzen des Zick-Zack-Wegs – all das gilt es zu entdecken“, so Reinhard Hartleif.

700 LED-Strahler und acht Kilometer Kabel

Rund 700 LED-Strahler und Lampen, knapp acht Kilometer Kabel, dutzende Lautsprecher und eine kleine Lasershow haben er und sein Team verbaut. „Meine persönlichen Highlights sind das Hydroschild auf dem Himmelsspiegel und der Nebel im Steinbruch, den man beim Besuch auf keinen Fall verpassen darf“, so Hartleif.

Unterstützt wird der Sauerlandpark wieder von den Stadtwerken Hemer. „Wir sind Monika Otten und ihrem Team sehr dankbar, dass sie uns auch 2020 als Partner zur Seite stehen“, unterstreicht Thomas Bielawski. Die Stadtwerke sind seit vielen Jahren Premiumpartner. „Der Lichtgarten ist so facettenreich wie die Stadtwerke. Stets im Wandel, immer wieder neu“, so Otten. Die Geschäftsführerin hat es sich nicht nehmen lassen, den Presserundgang zu begleiten und so die Arrangements schon einmal persönlich in Augenschein zu nehmen.