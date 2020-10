Von 16 Gruppen besteht heute noch eine

Es ist ruhiger geworden um den Hausfrauenbund Hemer, in der Corona-Pandemie werden zunächst alle Aktivitäten auf Eis gelegt hat – zunächst bis Februar 2021. Der Grund: In das Pfarrheim Christ-König dürfen in Zeiten der Pandemie keine anderen Gruppen herein. Nach 44 Jahren gehören die Hemeraner Hausfrauen nicht mehr zum Deutschen Hausfrauenbund. Nachdem der Landesverband Westfalen seine Arbeit eingestellt hat, gab es für die Hemeraner Gruppe die Option, sich dem Landesverband Rheinland anzuschließen. „Die Mitglieder haben sich dann dazu entschlossen, dass wir das nicht tun“, sagt Ulrun Mündelein, seit 2008 erste Vorsitzende des Hausfrauenbundes.

Im Pfarrheim Christkönig findet gewöhnlich einmal im Monat die Monatsversammlung statt, die durchschnittlich 30 Mitglieder besuchen. Die Zeiten, in denen lange Tischreihen im Jugend- und Kulturzentrum besetzt waren, sind vorbei.

300 Mitglieder beiGründung dabei

1976 ist der Hausfrauenbund Hemer gegründet worden. Weil schon im Vorfeld so viele Frauen ihr Interesse bekundet hatten, fand die Gründungsversammlung kurzfristig im Soldatenheim statt. Selbst dort wurde es dann für die 300 Frauen mächtig eng. Die damalige Landesverbandsvorsitzende Maria Manasterni musste in ihrem Eingangsreferat nicht lange für die Ziele des Hausfrauenbundes werben, was der spontane Beitritt von 135 Frauen belegte. Es hätten gleich am ersten Tag noch mehr sein können, aber die Anmeldeformulare gingen aus. Zur ersten Vorsitzenden wurde Edeltraud Meyer, die Gattin des Bürgermeisters, ernannt.

Das war der Start für einen sehr bedeutenden und aktiven Verein. Der Hausfrauenbund war zu Spitzenzeiten 400 Mitglieder stark, heute zählt er noch 94. Im Jahr 2006 waren noch 16 verschiedene Gruppen aktiv, heute gibt es nur noch die Wandergruppe, die sich alle zwei Wochen trifft. Gymnastik, Karten spielen, Kegeln, Kreativangebote, Theater und die regelmäßigen Bad Sassendorf-Fahrten – da war für jeden Geschmack etwas dabei. Zudem reiste der Hausfrauenbund immer viel. Im Frühjahr fand stets eine kleine, und im Herbst eine größere Reise statt. „Viele erinnern sich Jahre später noch an die besonderen Reisen. Wenn wir das dann erfahren, sind wir schon stolz“, sagt Else Bour, seit stolzen 42 Jahren zweite Vorsitzende. Der Hausfrauenbund ist ein wenig in die Jahre gekommen, durchschnittlich sind die Mitglieder 75 Jahre alt. „Ich gehöre mit 66 Jahren schon zu den Jüngeren“, sagt Ulrun Mündelein. Die Bemühungen, jüngere Frauen oder Männer in die Gruppe zu bekommen, sei wie bei vielen anderen Vereinen nicht von Erfolg gekrönt“, so die Vereinsvorsitzende.

Tagesfahrten werden im Jahr 2021 nachgeholt

Im Frühjahr des kommenden Jahres soll es aber wieder mit den Monatsversammlungen weitergehen, wenn es die Pandemie zulässt. Und auch die Tagesfahrten, die dieses Jahr ausgefallen sind und bereits von den Teilnehmern angezahlt wurden, sollen im kommenden Jahr stattfinden. Unter anderem sind das die Spargelfahrt und ein Ausflug in eine Schokoladenmanufaktur.