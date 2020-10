Von 1800 Bussen bis 20 Kilometern Currywurst

Hemer. Die Landesgartenschau 2010 beeindruckt auch durch Zahlen. Der Rekordtag hatte 20.443 Besucher.

Viele Ereignisse der Landesgartenschau haben einen festen Speicherplatz im Gedächtnis der über eine Million Besucher, sind verbunden mit Emotionen und Erlebnissen. Aber auch nackte Zahlen und Fakten spiegeln den Erfolg der Großveranstaltung des Jahres 2010 wider. Auch an sie sei rückblickend zum 10. Geburtstag erinnert:

1800 Reisebusse haben Hemer angesteuert, aneinander gereiht ergibt das eine Schlange von 25 Kilometern. Der besucherstärkste Tag war der 3. Oktober mit 20.443 Besuchern, der schwächste Tag war der 17. August mit nur 707 Gästen. Insgesamt hat es nur neun Tage mit weniger als 1000 Besuchern gegeben, dafür 28 Tage, an denen mehr als 10.000 Besucher auf das Areal strömten. Insgesamt wurden auf der LGS 2889 Veranstaltungen angeboten, Eventtickets wurden 48.322 Stück verkauft.

467 Hektoliter Bier und 22 Tonnen Pommes

1909 Führungen haben die Gästeführer übernommen, und der Shuttlebusverkehr hat mehr als 32.000 Kilometer zurückgelegt. 16.044 Mal wurden die Bollerwagen auf der LGS verliehen, und 12.835 Mal wurden die Rollstühle vermietet. Erfolgreich auf der LGS war auch die Reihe „Grünes Klassenzimmer“, an der 23.960 Schüler in 950 Kursen teilnahmen. 143 Mal wurde die LGS-Rallye gebucht. Beeindruckend ist auch eine Zahl, die die Gastronomie-Genossenschaft „Genuss am Felsenmeer“ damals lieferte, denn die Besucher haben in den 191 Tagen stolze 20,1 Kilometer Currywurst verspeist. 82.963 Menüs wurden verkauft, 54.000 Salatköpfe verarbeitet, 4,75 Tonnen Kartoffeln serviert, dazu 467 Hektoliter Bier verkauft. 22 Tonnen Pommes frites sind über den Counter gegangen, und die Spülmaschine ist insgesamt 131.487 Mal beladen worden.

In der LGS-Geschäftsstelle sind im Jahr 2010 374.288 Emails eingegangen und 138.401 abgeschickt worden. Dazu kamen 11.651 Faxe. Interessant auch die Wetterlage: An 62 Tagen hat es während der Landesgartenschau geregnet. Spitzenreiter war der August mit 19 Regentagen, gefolgt vom September mit 13 Mal Regen. Am wenigsten geregnet hat es im April mit einem Regentag, gefolgt vom Juni mit vier Regentagen. Über 25 Grad waren es an 40 Tagen, wobei Juni und Juli herausragten.