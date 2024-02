Vor Wand geprallt: Hemeranerin leicht verletzt

Deilinghofen Die 24-Jährige war wohl durch ein Telefonat über eine Freisprechanlage abgelenkt worden. Zur Vorsorge wurde sie in ein Krankenhaus gefahren.

Bei einem Unfall am Riemker Weg am Sonntag gegen 13 Uhr wurde eine 24-jährige Hemeranerin leicht verletzt. Laut Polizei war die 24-Jährige auf dem Weg nach Hause und führte ein Telefonat über eine Freisprechanlage. Dabei wurde sie abgelenkt und ist gegen eine Mauer gefahren. Zur Vorsorge wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

