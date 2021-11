Vorbereitungen für den Ghana-Aktionstag in Deilinghofen

Deilinghofen. Fleißig hat der CVJM Deilinghofen seinen Ghana-Aktionstag vorbereitet, der am Sonntag, 21. November, stattfindet.

Der Ghana-Aktionstag des CVJM Deilinghofen hat lange Tradition, und auch die weihnachtlichen Gestecke und Adventskränze, die in diesem Rahmen verkauft werden, erfreuen sich seit Jahren größter Beliebtheit. Am kommenden Sonntag ist es nach einem Jahr Zwangspause durch die Pandemie wieder soweit, und das Martin-Luther-Haus an der Hönnetalstraße öffnet nach dem Gottesdienst seine Pforten. Dann können die Besucher unter Einhaltung der derzeit geltenden Hygieneregeln und der 3G-Regel nach Herzenslust an den verschiedenen Ständen stöbern.

Weihnachtliches, Kalender und Bücher am großen Büchertisch sowie Leckeres, Gebasteltes und Handarbeiten warten dann auf die Besucher. Zudem informiert der CVJM Deilinghofen über die Weltdienstarbeit vor Ort im afrikanischen Wawase. Seit 1992 unterstützt der CVJM seinen Partner YMCA Wawase in Ghana. Mit den Spendengeldern konnte dort ein Kindergarten gebaut werden. Inzwischen konnte dieser sogar zu einer Schule ausgebaut werden, die durch unseren Partnerverein betrieben wird.

Bauliche Unterhaltung und vieles mehr

Der CVJM unterstützt die bauliche Unterhaltung des Gebäudes und trägt einen Teil der laufenden Kosten der Schule unter anderem mit dem Spendenerlös aus dem jährlich stattfindenden Ghana-Aktionstag. Kosten entstehen zum Beispiel für das Schulmaterial, den Transport der Schüler, das Schulessen und die Lehrkräfte. Zudem summieren sich pandemiebedingt die Kosten für Desinfektionsmittel und medizinische Schutzausrüstung.

Alle Räume des Hauses werden genutzt

Um den traditionellen Basar coronakonform veranstalten zu können, werden dieses Mal alle Räume des Gemeindehauses genutzt und die Veranstaltung so etwas entzerrt.

Das Weihnachtscafé mit Kaffee, Kuchen und Waffeln wird zudem in den großen Saal verlegt. Geöffnet hat der Basar in der Zeit von 11.30 bis 17 Uhr. Aber bereits im Vorfeld wird dieser Tage eifrig im Martin-Luther-Haus für den Basar gewerkelt. Die CVJM-Mitglieder basteln abends die Gestecke und Adventskränze, damit die Besucher am Sonntag eine große Auswahl an Adventskränzen und -dekorationen haben.

