Vorbereitungen für den Hemeraner Badneubau

Die ersten Vorarbeiten zum Neubau des Hallenbades haben am Freitag auf dem Schotterparkplatz am ehemaligen Bahnhofsgelände stattgefunden.

Hemer. An der Bahnhofstraße wurde die Fläche für den Hallenbadneubau vorbereitet.

Die Fläche ist geebnet, bis die ersten Bagger anrollen, werden aber noch einige Monate vergehen: Die ersten Vorbereitungen für den Bau des neuen Hallenbades haben begonnen.

Bis Freitag sollte der Schotterparkplatz am Busbahnhof geräumt sein. Vor allem die dort zahlreich geparkten Werbeanhänger mussten verschwinden, um Bäume und Büsche beseitigen zu können. Die acht zur Landesgartenschau gepflanzten Bäume in der Parkplatzmitte wurden am Wochenende ausgebaggert und umgepflanzt. Sie stehen zukünftig am Dirtpark in Deilinghofen. Die rund 4000 Quadratmeter große Baufläche ist komplett gerodet worden.

Bis mit dem Bau begonnen werden kann, stehen noch Gespräche mit dem Fördermittelgeber und vor allem die europaweiten Ausschreibungen für die Tief- und Rohbauarbeiten an. Der offizielle Spatenstich soll im zweiten Quartal erfolgen. So lange kann die Fläche auch weiterhin als Parkplatz genutzt werden. Der Rat hatte kürzlich entschieden, dass Ersatzparkplätze in Anbetracht der zahlreichen kostenlosen Stellplätze in Hemer nicht notwendig sind.