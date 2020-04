Vorgegebene Abstände nicht eingehalten

Hemer. In Gruppen draußen zusammenzusitzen, das ist Corona-Zeiten verboten. Die Polizei ist auch in Hemer und ihren Ortsteilen unterwegs, um zu kontrollieren. An der Edelburg saßen zur selben Zeit mehrere Gruppen am See im Steinbruch. Polizeibeamte konnten sechs Personen auf dem Gelände und drei weitere vor dem Zaun antreffen. Das Ergebnis lautete entsprechend neunmal Platzverweis und neun mal Anzeige. Die Polizei wird weiterhin gegen jeden festgestellten Verstoß konsequentvorgehen.