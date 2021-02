Vortrag über die Schönheit der Tiere

Hemer. Die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Biologin Christiane Nüsslein-Volhard wird in einem kostenlosen Vortrag der VHS Menden-Hemer-Balve zeigen, welche Funktionen visuelle Attraktion bei Tieren besitzt. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk vhs-wissen-live.de statt. Exklusiv für die VHS sitzen die Dozenten vor der Webcam und referieren in „Echtzeit“ zu ihrem Thema. Um die Schönheit der Tiere geht es am Donnerstag, 4. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr über Zoom. Gebührenfreie Anmeldungen unter der Kursnummer 211-1201 erfolgen telefonisch unter 02373-94713-0 oder im Netz unter www.vhs-mhb.de.