Gesundheit Vortragsreihe in Hemer informiert über Lungenkrebs

Hemer. Die Lungenklinik startet nach langer Corona-Pause die medizinischen Informationsveranstaltungen mit Fachleuten.

Das zertifizierte Lungenkrebszentrum an der Lungenklinik Hemer lädt Patientinnen und Patienten, Angehörige sowie Interessierte zu zwei Vortragsveranstaltungen, jeweils mittwochs, am 20. und 27. Oktober in die Lungenklinik Hemer ein.

„Das ist das erste Mal seit der Corona-Pandemie, dass Betroffene sich wieder vor Ort unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln informieren können“, freuen sich Prof. Dr. med. Anke Reinacher-Schick, Chefärztin der Onkologie und onkologischen Palliativmedizin sowie Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Welter, Chefarzt der Thoraxchirurgie, als Leitung des Lungenkrebszentrums auf reges Interesse an den Vorträgen.

Teilnahme ist auchonline möglich

Aufgrund der Coronabedingten Vorgaben kann nur eine beschränkte Anzahl an Personen im großen Saal teilnehmen, aber auch eine Online-Teilnahme wird angeboten. Jeweils von 14 bis 16 Uhr werden Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Fachbereichen der Lungenklinik ihre Themen vortragen. Aber auch externe Referenten aus niedergelassenen Arztpraxen werden Wege für das Leben mit Lungenkrebs aufzeigen. So werden unter anderem Möglichkeiten der Diagnostik und Behandlung vorgestellt, aber auch Themen wie Ernährungsberatung, Tumorerkrankung und Sport, psychosoziale Betreuung stehen auf dem Programm.

Am 20. Oktober geht es um Themen wie die Abkehr von der Sucht Rauchen, den Lungenrundherd, die Tumordiagnostik in Zeiten der Pandemie, Psychoonkologie, aktuelle Trends zu minimalinvasiver Tumoroperation der Lunge und Lungenerkrankungen und Sport.

Am 27. Oktober stehen unter anderem die Themen Radiochirurgie, Immuntherapie, palliative Unterstützung schon bei Diagnosestellung, gesunde Ernährung für Tumorpatienten und Sauerstofflangzeittherapie bei fortgeschrittener Lungenerkrankung auf der Vortragsliste.

Nähere Informationen zur Anmeldung und Teilnahme gibt es unter Telefon 02372/908-2241, per E-Mail an chirurgie@lkhemer.de oder auf der Homepage der Lungenklinik www.lungenklinik-hemer.de.

