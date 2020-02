Wachhund mit einer Wurst „bestochen“

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Hemer. Ein Hund konnte Einbrecher in Hemer nicht abschrecken: Sie stellten ihn mit einer Wurst ruhig.

Manch ein Wachhund lässt sich zu leicht mit einem Leckerchen „bestechen“, leider auch durch Einbrecher. Das musste am Wochenende eine Hemeraner Familie erleben. Am Samstag zwischen 17 und 19.20 Uhr sind laut Polizeibericht Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Clara-Schumann-Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf. Gegen den bellenden Hund hatten die Täter ein probates Mittel. Im Kühlschrank fanden sie Wurst und konnten den Hund so ruhig stellen.

Während der oder die Täter die erste Etage durchwühlten, kamen die Söhne nach Hause. „Sie entdeckten die offene Wurstdose in der Küche und hörten sehr laute Geräusche. Als sie riefen, ergriffen die ungebetenen Gäste die Flucht über den Balkon“, schildert die Polizei die Ereignisse. Dabei rissen die Einbrecher ein Absturzgitter aus der Verankerung. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Um sachdienliche Hinweise zu den Tätern wird unter 02372/ 90990 gebeten.