Wärmende Osterfeuer vertreiben in Hemer den Winter

Hemer. Acht Osterfeuer lockten am Wochenende in Hemer zahlreiche Besucher an.

Wenn Osterfeuer tatsächlich den Winter vertreiben, dann waren die brennenden Holzstapel am Wochenende in Hemer durchaus erfolgreich. Bei den Traditionsfeuern an Karsamstag näherten sich die Temperaturen noch dem Gefrierpunkt. An Ostersonntag hatten die Veranstalter dann schon mehr Glück und profitierten von der Sonne. Acht Osterfeuer hatte die Stadt genehmigt. Sie lockten zahlreiche Besucher an.

Wetterfest mussten die Gäste sein. Nach dem Dauerregen des Karfreitags versanken sie mancherorts im Schlamm. Gerade am Lamberg musste jeder Schritt mit Bedacht gewählt werden. Einerseits sorgten Arbeiten am Pavillon, andererseits das Aufschichten des Osterfeuers für tiefe Furchen im aufgeweichten Boden. „Das ist der Untergrund hier“, bedauerte Christoph Bürger, erster Vorsitzender des BSV Hemer.

Pavillon auf dem Lamberg eingeweiht

Osterfeuer Lamberg Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Gemeinsam mit der Löschgruppe Hemer der Freiwilligen Feuerwehr hatten die Bürgerschützen zum Feuer oberhalb ihres Schützenhauses eingeladen. Bereits früh strömten die Besucher zum Lamberg, unter ihnen auch Bürgermeister Christian Schweitzer mit Familie. Für das leibliche Wohl aller war bestens gesorgt. Aus dem neuen Pavillon heraus wurden Kaltgetränke und Grillwürstchen verkauft. Hatte es vorab Diskussionen, um den zu nahen Standort des Pavillons an der Feuerstelle gegeben, so konnte jetzt Entwarnung gegeben werden. Ein Dank ging an die Stadt Hemer. Diese hatte kurz zuvor veranlasst, dass die Hütte mit einem Blechdach vor Funkenflug geschützt wurde. Dem Königspaar Andreas und Dagmar Haun oblag es schließlich gemeinsam mit Oberst Harald Hoffmann das riesige Osterfeuer, für das die Firma Kinze das Holz zur Verfügung gestellt hatte, zu entfachen. Nachdem das Feuer zu späterer Stunde abgebrannt war, ging es zum gemütlichen Abschluss ins benachbarte Schützenhaus.

Osterfeuer BSV Deilinghofen Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Beste Stimmung herrschte auch beim BSV Deilinghofen. Die Schützenfamilie kam mit Freunden und Gönnern auf dem Schießplatz am Balver Weg oberhalb des Schützenheims zum Osterfeuer zusammen. Auch wenn das Feuer etwas kleiner war, brannte es lange, gab es doch viel zum Nachlegen. Auch hier nahmen die amtierenden Majestäten Michael Schulte und Andrea Linnemann das Zepter sprichwörtlich in die Hand, als es um das Anzünden ging. Unterstützung bekamen die beiden dabei vom Kinderschützenkönig Finn Günnewig.

„Die Stimmung ist positiv“, freute sich der neue erste Vorsitzende Karl-Friedrich Ebe gemeinsam mit Oberst Thomas Kruse-Endres über den guten Zuspruch. Gerade viele junge Menschen und Familien kamen zur Traditionsveranstaltung, deren Zukunft somit gesichert scheint.

Bollerofen und Osterfeuer wärmen in Ihmert

Ins Ihmerter Ostfreld hatte die 2. Kompanie des BSV Ihmert eingeladen. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Auch ins Ihmerter Ostfeld strömten viele junge Familien. Die 2. Kompanie des BSV Ihmert hatte traditionell eingeladen und sorgte am Grill und am Getränkestand für das leibliche Wohl. Die Löschgruppe Ihmert half diesmal nicht beim Löschen, sondern beim Entfachen des Holzstapels durch viel Wind eines Lüfters. Warme Plätze direkt am Feuer oder am „Bollerofen“ waren begehrt, denn es wurde im Süden der Stadt mächtig frisch. Auch ein Zelt bot warmen Unterschlupf, sodass die Gäste auch bis tief in die Nacht feiern konnten.

An Ostersonntag profitierten die Löschgruppe Frönsberg und die KJG St. Peter und Paul dann von besserem Wetter.

