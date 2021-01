An der Hedhofstraße musste die Feuerwehr an Samstag einen Kellerbrand löschen

Feuerwehr Wäschetrockner setzt in Hemer einen Keller in Brand

Einen Kellerbrand musste die Hemeraner Feuerwehr am Samstag an der Hedfofstraße löschen.

Hemer. Kleine Ursache, großer Schaden: Ein Wäschetrockner ist am Samstag in einem Einfamilienhaus an der Hedhofstraße in Flammen aufgegangen. Dichte Rauchwolken drangen aus dem Keller. Nach dem Notruf der Bewohner heulten gegen 14 Uhr die Sirenen für den Löschzug Mitte, der zur Verstärkung der Hauptwache alarmiert wurde.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich noch ein Bewohner im Gebäude, um eine Katze zu retten. Die Person kam den Einsatzkräften aber bereits an der Haustür entgegen, so dass sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte. Ein Trupp ging unter Atemschutz in das Gebäude vor und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Außerdem wurde ein zweiter Zugang durch eine Garage geschaffen und zwei Gasflaschen in Sicherheit gebracht. Ein weiterer Atemschutztrupp blieb vor dem Gebäude in Bereitschaft.

Durch den Brand platzte eine Wasserleitung im Keller. Da der Rohrbruch vor dem Absperrschieber lag konnten die Einsatzkräfte das Wasser nicht stoppen, so dass der Keller schnell mehrere Zentimeter hoch unter Wasser stand. Die hinzugerufenen Stadtwerke mussten zeitweise die komplette Straße in Höhe des Gymnasiums von der Strom- und Wasserversorgung trennen, um den Rohrbruch zu beheben und eine Gefahr durch Strom ausschließen zu können. Rauch und Wasser richteten im Keller großen Schaden an, so dass alles dort gelagerte Material und auch ein Gefrierschrank unbrauchbar geworden sind.

Die Feuerwehr Hemer war mit 42 Einsatzkräften für gut eineinhalb Stunden im Einsatz. Auch wenn die Ursache für den Brand unbekannt ist, möchte die Feuerwehr auf die Brandgefahren eines Trockners hinweisen. Sollte dieser nicht regelmäßig gereinigt werden, besteht die Gefahr, dass sich Flusen in dem Gerät entzünden. „Es reicht nicht aus, nur das Flusensieb zu reinigen“, so die Feuerwehr. Sie empfiehlt, die Reinigungshinweise der Hersteller zu beachten. Laut Stiftung Warentest verursachen Wäschetrockner allein in Deutschland mehrere hundert Brände im Jahr, allerdings gibt es auch über 17 Millionen Geräte. Lagern sich Flusen und Staub auf elektrischen Leitern und Kontakten ab, könne dies auf Dauer gefährlich werden.