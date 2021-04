Bis die halbseitige Sperrung um 18.43 Uhr wieder aufgehoben wurde, hat die Polizei den Verkehr an der Hönnetalstraße geregelt.

Blaulicht Wagen fährt frontal gegen Viadukt an der Stadtgrenze Hemer

Hemer/Menden. Die beiden Fahrer hatten Glück im Unglück. Niemand wurde beim Unfall verletzt. Fahrzeug erleidet Totalschaden.

Wenn ein Auto frontal gegen das Viadukt an der Hönnetalstraße fährt, erwartet man Schlimmes. Die beiden Fahrer eines Kastenwagens hatten also Glück im Unglück, als sie am Montag gegen 18 Uhr im Hönnetal verunglückten. Laut Angaben der Polizei war keiner der beiden verletzt. Jedoch hat das Fahrzeug einen Totalschaden erlitten.

Der Kastenwagen ist aus Richtung Menden in die Hönnetalstraße eingebogen. Aufgrund von Unachtsamkeit rammte der Fahrer das Viadukt. Die Hönnetalstraße war darauf auf Höhe des Viadukts erst voll gesperrt, nachdem ein von einem Zeugen gerufener Rettungswagen wieder abfuhr, halbseitig gesperrt. Um 18.43 Uhr wurde das Fahrzeug abgeschleppt und die Sperrung aufgehoben.