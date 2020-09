Wahlen stehen auf der Tagesordnung

Hemer. Für den Stadtsportverband stehen jetzt zwei wichtige Termine im Kalender. Am Mittwoch, 9. September, lädt die Sportjugend im SSV zum Jugendtag ein. Los geht es um 19 Uhr im Zinzendorfhaus an der Friedensstraße. Unter anderem stehen ein Rückblick und Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Der Vorsitzende Mark Rodehüser ruft zur zahlreichen Teilnehmer der Jugendvertreter der Hemeraner Sportvereine auf. Wer Interesse daran hat, im Vorstand mitzuarbeiten, darf das gerne kundtun. Die SSV-Jugend freut sich über weitere Mitstreiter.

Hauptverein holtVersammlung nach

Zudem lädt der Stadtsportverein als Hauptverein und Dachverband aller Hemeraner Sportvereine zu seiner Mitgliederversammlung ein, die am Freitag, 25. September, um 19 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum beginnt. Nach den Berichten aus dem Vorstand stehen turnusgemäß Vorstandswahlen an. Hier steht die Wahl des gesamten geschäftsführenden Vorstands auf der Agenda. In der Versammlung geht es unter anderem um Zukunftsperspektiven, zehn Jahre Stadtsportfest und aktuelle Informationen zum Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte 2020“. Zudem werden kommende Termine geplant.

Die Teilnehmer beider Veranstaltungen des Stadtsportverbands werden gebeten, zu den Versammlungen einen Mund-Nasenschutz mitzubringen und ihn auf dem Weg zum Sitzplatz zu tragen.