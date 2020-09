Wahlkampf mit Maske und Wasserstoffauto

Hemer. Die Parteien werben in der Innenstadt um Wählerstimmen für die Kommunalwahl in rund zwei Wochen.

Mit Gesichtsmasken und genügend Abstand haben sich die Politiker von vier Parteien am Samstag wieder um ihre Wahlstände in der Innenstadt versammelt, um die Gunst der Wähler für sich zu gewinnen. Besonders auffällig präsentierte sich die FDP. Bundestagsabgeordneter Frank Schäffler hat auf seiner Tour mit einem Wasserstoffauto auch am Stand der Liberalen in der Nähe des Cafés Poggel einen Stop gemacht, um das große Auto zu präsentieren. Insgesamt scheinen sich die Politiker an die Gegebenheiten des Wahlkampfes in Zeiten der Corona-Krise gewöhnt zu haben.

Tankstellen für Wasserstoffsind rar im ländlichen Raum

Bundestagsabgeordneter Frank Schäffler hat ein Wasserstoffauto am Wahlstand der FDP vorgestellt. Mit dabei sind Landratskandidatin Angela Freimuth und Ortsvorsitzende Andrea Lipproß. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Eine Strecke von 2000 Kilometer will Frank Schäffler (FDP) mit dem Wasserstoffauto zurücklegen. Das Problem ist nur, dass die Infrastruktur für diese Art der Technik noch nicht besonders weit ist. „Im Ruhrgebiet und im Rheinland gibt es genügend Tankstellen. Aber sobald es ländlicher wird, muss man seine Tour schon planen“, sagt der Bundestagsabgeordnete.

Aber wäre es sinnvoll, wenn in Hemer auch so eine Tankstelle stehen würde? Die FDP macht sich darüber Gedanken. Ortsvorsitzende Andrea Lipproß hat sich schon über Fördergelder und Partner aus der Wirtschaft informiert. In einem Antrag will die Partei dann die Möglichkeit überprüfen, vielleicht auch in Zukunft die Fahrzeugflotte der Stadt auf die neue Technik umzurüsten.

Auch Baudezernent und Bürgermeisterkandidat Christian Schweitzer (CDU) steht einer Umrüstung auf Wasserstoff offen gegenüber, wenn er auch nicht weiß, welche Technologie sich durchsetzen wird. „Viele Fahrzeuge der Stadt sind über 20 Jahre alt. Da stehen bald Neuanschaffungen an“, erklärt er. Für eine Umrüstung der Fahrzeuge auf Wasserstoffautos müssten aber auch andere Kommunen wie Iserlohn oder Menden mitziehen. Ob die stadteigenen Fahrzeuge also einen Benziner, einen Elektromotor oder einen andere Energiequelle nutzen werden, steht noch in den Sternen.

Ein bisschen weiter die Hauptstraße entlang werben in der Nähe des Marktes und am Hademareplatz die Parteien UWG, GAH und CDU um Wählerstimmen. Bürgermeisterkandidatin Christa Kunze hat schon Erfahrung mit dem Wahlkampf unter Corona-Bedingungen. Seit rund zehn Wochen steht sie samstags mit einem Gesichtsvisier am UWG-Stand. Besonders als Kandidatin für Hemers höchstes Amt will sie auf die Bürger zugehen. „Technik ist wichtig als Unterstützung, kann aber den menschlichen Kontakt nicht ersetzen“, kommentiert sie den Wahlkampf, der in den Zeiten von Corona auch immer öfter digital stattfindet. In Gesprächen mit den Bürgern hat sie herausgefunden, dass sich viele ein Konzept für die Leerstände in der Innenstadt und eine Lösung für die Verkehrsproblematik an der Hauptverkehrsstraße wünschen. Zudem sei die städtische Sauberkeit immer wieder ein Thema.

Gleiche Bedingungen unter Corona für alle Parteien

Die Politiker der GAH wurden dagegen auf Umweltthemen und die Schulpolitik angesprochen, wie GAH-Spitzenkandidatin Ursula Hüttemeister-Hülsebusch sagt. „Viele haben Zukunftsangst um ihre Kinder und fragen sich, wie es mit dem Unterricht weiter geht“, sagt sie. An die Bedingungen des Wahlkampfes unter Corona-Bedingungen hat sie sich aber auch schon gewöhnt. „Die Maske hindert einen natürlich. Aber wir brauchen sie als Schutz für uns und andere“, erklärt sie. Und schließlich gelten ja für alle Parteien die gleichen Bedingungen.

Vor allem Themen, die den Alltag betreffen, sind laut CDU-Stadtverbandsvorsitzender Martin Gropengießer am Wahlstand seiner Partei auf dem Hademareplatz Gesprächsthema. „Es sind ganz alltägliche Dinge, die alle betreffen“, schildert er.

Die Bürger haben sich, so Gropengießer, unter anderem für die Zukunft des Hallenbades, den Zustand der Spielplätze und die Ausstattung der Schulen interessiert. „Natürlich fragen sich die Leute auch, wie es mit Corona weitergeht. Aber da haben wir keinen Einfluss drauf“, erklärt der Stadtverbandsvorsitzende. Insgesamt hat er aber festgestellt, dass die Stimmung gut ist. Zudem sei trotz Corona mehr Interesse vorhanden – mehr als zum Beispiel bei der Europawahl im vergangenen Jahr.