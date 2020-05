Waldfriedhof soll ökologischer werden

Mit den neuesten Umbauten und Erweiterungen des Waldfriedhofs will die Stadt in eine ökologischere Richtung gehen. Vieles ist mit heimischen, insektenfreundlichen Blumen bestückt, einige Bänke und Steinplatten stammen aus recyceltem Material. Zudem gibt es nun Rettungspunkte zur besseren Orientierung der Rettungskräfte auf den Friedhof. Auch die Fahrbahndecke der Straße zum Eingang Friedensstraße soll erneuert werden. Das bedeutet aber auch, dass der Friedhof ab Dienstag für etwa zwei Wochen nur über den Eingang Stiller Weg über die Straße Am Branddorn zugänglich ist.

Denn für die Deckensanierung muss die Straße zum Eingang Friedensstraße über den geschätzten Zeitraum von zwei Wochen voll gesperrt werden. Auf 440 Metern Länge wird die Deckschicht neu aufgetragen und zudem an einigen Stellen der Rinnstein entfernt. „Der Waldfriedhof hat einen parkähnlichen Charakter. Da kann man auch den Eingang schöner gestalten“, kommentiert Baudezernent Christian Schweitzer die Maßnahme.

320 neue Eichen für die Baumbestattung

Eine andere wichtige Neuerung sind die Notfallpunkte an verschiedenen Stellen des Friedhofs. In Absprache mit der Kreisleitstelle der Feuerwehr wurden die Standort-Nummern eingestellt. Bei einem Notruf können die Einsatzkräfte also in einem System abfragen, wo sich der spezifische Rettungspunkt befindet. Insgesamt gibt es acht dieser Punkte auf dem Waldfriedhof. Auf den Friedhöfen Ihmert und Apricke sollen ebenso bald Rettungspunkte installiert werden.

Acht Rettungspunkte befinden sich im Waldfriedhof. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Besonders stolz ist Friedhofsverwalter Markus Falk aber auf die Begrünung und Einrichtung neuer Bestattungsfelder. So sind 320 Eichen für die Baumbestattungsgräber im Garten der Erinnerung dazugekommen. „Da gibt es eine große Nachfrage“, sagt Markus Falk. Insgesamt stehen dort nun 390 Baumgräber. Bepflanzungen mit Lavendel und Salbei sorgen ebenso dafür, dass Insekten in der Begrünung auf ihre Kosten kommen. Ähnlich ist dies auch im Garten der Besinnung, in dem vor allem Urnenpartnergräber angelegt sind. Auch im neu angelegten Garten der Schmetterlinge steht der ökologische Gedanke im Vordergrund. Dort sind vor allem heimische Stauden angepflanzt worden, um auch den Insekten einen Ort zum Verweilen zu geben. Die Grabsteine sind aus Rohsandstein aus Herdecke, haben also keinen weiten Weg hinter sich. Die Bänke bestehen aus recycelten Plastik. Die geplante Wildblumenwiese muss noch sprießen. Geplant sind auch Nisthilfen und Insektenhotels, die von den Insassen der JVA Ergste hergestellt werden sollten. Aufgrund der Corona-Krise kommt es aber zu Verzögerungen.

Eine weitere Neuerung im Waldfriedhof ist der zentrale Containerstandort. Anstatt wie vorher an drei Stellen wird der Müll nun an einer Stelle abgeladen. „Das spart Arbeitsstunden für die Mitarbeiter“, erklärt Markus Falk. Am gleichen Standort soll auch eine Fahrzeughalle für die unterschiedlichen Bagger und Mini-Kipper entstehen. Die Fertigstellung ist aber erst in drei Jahren geplant.