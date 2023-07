Wall soll Häuser in Hemer vor Starkregen schützen

Hemer. Nach zwei Überschwemmungen aus dem Duloh in Hemer soll nun ein Wall Wohnhäuser vor der braunen Brühe schützen.

Der Hochwasserschutz für Häuser an der Feldstraße in Hemer wurde weiter verbessert. Nachdem sich der Landwirt bereit erklärt hatte, den Grünstreifen am städtischen Grundstück zu verbreitern, konnte der Stadtbetrieb jetzt am Duloh Schutzwälle und Abwassergräben anlegen, die das Wasser bei Starkregen vom Acker ableiten. „Für die umfassende und unbürokratische Hilfe möchten wir uns bei den Stadtbetrieben und unserem Bürgermeister Christian Schweitzer ausdrücklich bedanken“, schreiben die betroffenen Anwohner.

+++ Lesen Sie auch: Hemer: Eine lange Nostalgiereise mit dem Auto in die Türkei +++

Ergänzend wünschen sie sich eine ökologisch sinnvolle Bepflanzung der Wälle und der Feldränder, um Regenwasserabfluss in die Kanalisation der Feldstraße und der Dulohstraße zu verhindern. Innerhalb von zwei Monaten hatten die von einem Maisfeld abfließenden Wassermassen Garten und Keller gleich zwei Mal mit Schlamm überschwemmt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer