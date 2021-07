Walross in Hemer sucht seinen Besitzer

Hemer. Karina Zutter hat ein kleines Stofftier aus den Fluten gerettet und fragt nun nach dem Besitzer.

Es ist zwar noch nicht so bekannt wie Antje, das jahrelange Maskottchen des NDR, aber „Little Walross“ geht nach der Flut in der Felsenmeerstadt viral. Bei Facebook wurde der Post mehrfach geteilt. Das Plüsch-Walross wurde Mittwoch, als die Wassermassen durch die Innenstadt flossen, mitgerissen. Zum Glück traf es auf Karina Zutter, die tierliebe Besitzerin des Kosmetikstudios „Beauty Drive“. Ihr Team nahm sich des gestrandeten Tieres an, rettete es aus den Fluten und „päppelte“ es liebevoll auf. Nach dem Aufenthalt im Studio – Waschen und Föhnen inklusive – wartet „Little Walroß“ jetzt aber sehnsüchtig darauf, in sein altes Zuhause zurückzukehren. Wer es vermisst, kann es im „Beauty Drive“ zu den Öffnungszeiten abholen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer