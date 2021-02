Wanderschuhe bleiben im Schlamm stecken

Hemer. Viele Waldwege leiden unter der Beseitigung des Käferholzes. Hilfen für die Instandsetzung sind nicht in Sicht.

Selbst hohe Wanderschuhe versinken bis zum Schaft in Schlamm und Wasser, Gummistiefel würden darin kleben bleiben: Auf der beliebten Sauerland-Waldroute ist für Wanderer kein Durchkommen mehr, es bleibt nur das Ausweichen durchs Unterholz. Selbst E-Mountainbiker müssen absteigen, das Rad querfeldein durch das Gestrüpp schieben. Was vor einigen Monaten am Gut Holmecke in Ihmert noch ein gut geschotterter Wanderweg war, ist nun ein durchpflügter Acker. Nach den gewaltigen Fäll- und Rückearbeiten zur Beseitigung des toten Fichtenbestandes sind viele Waldwege in einem katastrophalen Zustand, und Abhilfe ist nicht in Sicht.

Einige Wege wegen derHolzabfuhr nicht begehbar

Der Borkenkäfer und die Trockenheit haben dem Fichtenbestand in den heimischen Wäldern den Rest gegeben, Forstarbeiter haben Hochkonjunktur. Tausende Festmeter wurden und werden gefällt, mit schwerem Gerät an die Wege gezogen und dann zu den Straßen transportiert, wo sie teilweise in Container zur Verschiffung umgeladen werden. All diese Arbeiten hinterlassen Spuren, deren Beseitigung die nächste große Herausforderung ist. So warnt Wald und Holz auf der Internet-Seite der Sauerland-Waldroute: „Wir möchten Sie um Verständnis bitten, dass einige Wege aufgrund von Holzabfuhr gar nicht oder nur schwer begehbar sind. Außerdem möchten wir Sie bitten, Sperrungen und Hinweise von Forstarbeitern und Förstern Ernst zu nehmen und die Arbeiten nicht zu behindern.“

Nach den Fäll- und Rückearbeiten im Wald sind viele Wanderwege in einem desolaten Zustand, hier am Gut Holmecke in Ihmert Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

„Alle Fichten sind abgängig. Wenn wir durch sind, ist es mehr als nach Kyrill“, beziffert Stadtförster Dirk Basse die Schäden und notwendigen Forstarbeiten. Ein großer Teil sei bereits aufgearbeitet und gerückt worden, vieles liege aber auch noch im Wald. Auch die Forstbetriebsgemeinschaft Unteres Hönnetal mit dem Balver Wald als großem Gebiet hat bereits viele Fichtenbestände abgeholzt, rechnet aber noch mit weiteren vier Monaten für die Beseitigung des Käferholzes.

„In der Katastrophe haben wir keine Möglichkeit, auf das Wetter Rücksicht zu nehmen“, sagt Ingo Haurand, Revierleiter für Hemer und Menden. Frost wäre ideal, um den Waldboden und die Wege zu schützen. Zwar ist der Regen für den immer noch zu trockenen Waldboden willkommen, doch ausgerechnet jetzt verstärkt er die Schäden durch die Rückearbeiten. „Die Infrastruktur im Wald leidet ganz erheblich“, so Ingo Haurand.

Die Schäden nicht nur im Wald, sondern auch auf den Wegen vergleichen die Waldbesitzer mit Kyrill. Nach dem Orkan gab es eine millionenschwere Aufbauhilfe durch EU-Fördergelder und die Landesregierung. „Wir hatten riesige Ausschreibungen für eine halbe Million Euro für den Wegebau“, erinnert sich Stadtförster Dirk Basse. Allein in Hemer mussten nach Kyrill 27 Kilometer Waldwege instandgesetzt werden. Eine derartige Sanierungsoffensive ist bislang nicht in Sicht.

Die Waldbesitzer haben derzeit ganz andere Sorgen. „Die Einnahmesituation der Waldbesitzer ist gleich Null. Die Förderung für die Aufforstung ist nicht kostendeckend. Obendrauf wird noch die Infrastruktur zerstört. Das macht mir sehr große Sorgen“, sagt Ingo Haurand. Die Wiederbewaldung stehe in der Priorität ganz oben, für die Infrastruktur gebe es nur begrenzte Ressourcen. „Hilfe ist momentan in keinster Weise sichtbar“, so Haurand.

Keine Mittel für dieInstandsetzung

Hinzu kommen beispielsweise im Balver Wald Probleme der Kostenübernahme. Die Flurbereinigung ist noch nicht abgeschlossen, eine Wegeunterhaltungsgemeinschaft existiert nicht. Öffentliche Wirtschaftswege liegen in der Verantwortung der Stadt. Das Wirtschaftswegekonzept ist gerade erst erstellt worden. Finanzielle Mittel für umfangreiche Instandsetzungen sind jedoch nicht eingeplant. „Es ist ein flächendeckendes Problem. Die Kommunen erwarten von Land und Bund ähnliche Sonderprogramme wie nach Kyrill“, hofft Bürgermeister Christian Schweitzer auf Hilfen.

Die Probleme werden durch eine Entwicklung noch verstärkt: Der Besucherandrang im Wald hat durch die Corona-Pandemie deutlich zugenommen. „Im Wald ist noch nie so viel los gewesen“, berichtet Revierförster Ingo Haurand. Nicht nur für den Forst, sondern auch für die Erholungsuchenden sei die Instandsetzung notwendig, so Stadtförster Dirk Basse. Wichtig sei auch die Verkehrssicherungspflicht, denn Rettungswege müssten weiterhin befahrbar sein. Im Sommer drohe durch das Trockenholz eine erhöhte Waldbrandgefahr.