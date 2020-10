Wanderung über die Hellefelder Höhe

Hemer. Die Franz-Lenze-Wandergruppe trifft sich am Samstag ab 8.30 Uhr am Parkplatz Battenfeldswiese in Menden. Die Abfahrt nach Bainghausen erfolgt in Fahrgemeinschaften um 8.45 Uhr. Die Mitwanderer aus dem Raum Hemer treffen sich gegen 9 Uhr am alten Bahnhof Klusenstein im Hönnetal. Die Wanderung (ca. 21 km) führt zunächst hinauf zur Hellefelder Höhe und weiter bis zur Rümmecke. Nach einem letzten, kurzen Anstieg auf den Wilsenberg geht es zurück nach Bainghausen. Ein Mund-NasenSchutz wird während der Autofahrt, aber nicht bei der Wanderung getragen. Die Wanderung findet auch bei leicht unbeständiger Witterung statt. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Sportliche Mitwanderer sind stets herzlich willkommen und melden sich bitte unter fl_wandern@gmx.de oder bei Facebook an.