Was den Kirchenchor St. Bonifatius in Hemer zusammenhält

Hemer. Nach den Pandemiejahren kann der katholische Kirchenchor St. Bonifatius wieder auftreten. Welche Herausforderungen es dennoch gibt.

Erstmals nach der Corona-Pause haben sich die Mitglieder des katholischen Kirchenchores St. BonifatiusHemer-Sundwig/Deilinghofen im Pfarrheim in Sundwig zur Jahreshauptversammlung getroffen. Nach der Begrüßung durch Bernhard Neyer vom Leitungsteam, der dabei einigen „Geburtstagskindern“ gratulieren konnte, wurde zunächst den Verstorbenen des Chores im Gebet gedacht.

Vikar Dominik Niemiec erklärte sich danach bereit, das Amt des Präses zu übernehmen, worüber sich die Anwesenden sehr freuten. Im Anschluss ging Schriftführer Gerhard Sander in seinem Jahresbericht noch einmal auf die Aktivitäten des Chores in den vergangenen drei Corona-Jahren ein. Von 2020 bis 2022 konnte von einem regulären Vereinsleben keine Rede sein: 2020 fand lediglich ein Auftritt noch vor Ausbruch der Pandemie statt. Im folgenden Jahr 2021 konnte lediglich im Sommer unter Auflagen geprobt werden. Ab Mai 2022 begannen die Chormitglieder dann endlich wieder mit den regulären Proben.

An den folgenden insgesamt 29 Proben nahmen durchschnittlich 19 aktive Chormitglieder teil. Vier Auftritte fanden 2022 statt, wovon sicher der zum Cäcilienfest im November und das „Singen zur Weihnacht“ zusammen mit der Gruppe „2Sam“ zu den musikalischen Höhepunkten zählten. An den Auftritten nahmen jeweils etwa 23 Sängerinnen und Sänger teil. Das Sommerfest im Juli und der Grillabend im August haben zusätzlich zum guten Gemeinschaftsgefühl des Chores beigetragen.

Hanno Kreft neuer Leiter der Kirchenchores St. Bonifatius

Anfang 2023 brachte schon im Hinblick auf das Ausscheiden von Chorleiter Johannes Fellner, der den Chor mittlerweile in den Ruhestand verlassen hat, eine große Veränderung. Die Lücke konnte mit Hanno Kreft nahtlos geschlossen werden, der den Chor in vielfacher Hinsicht neu gefordert und dabei begeistert habe. Im Rückblick auf die Corona-Jahre ist sehr positiv zu erwähnen, dass die Mitgliederzahl des Chores während dieser Zeit stabil geblieben ist. „Choraustritte hat es während dieser Jahre nur aus gesundheitlichen Gründen gegeben, was ein Beleg für den großen Zusammenhalt und die unveränderte Begeisterung für die Chormusik ist“, so der Chor.

Zu der aktuellen Mitgliederzahl von 36 aktiven Mitgliedern (davon zwölf im Sopran, acht im Alt, acht im Tenor und acht im Bass) hat ferner beigetragen, dass nach dem viel zu frühen Tod von Chorleiter Thomas Kick beim Kirchenchor St. Peter und Paul Mitte 2022 von dort fünf Sängerinnen und Sänger dem Bonifatiuschor beigetreten sind.

Eine unveränderte Herausforderung bleibt aber für den Chor – wie in vielen anderen Chören – der hohe und gestiegene Altersdurchschnitt. Im Anschluss an den Bericht zu den vergangenen drei Chorjahren konnte Kassierer Paul Schulte den Versammelten in seinem Bericht ein zufriedenstellendes Kassenergebnis verkünden. Auf Empfehlung der Kassenprüferinnen Elisabeth Neumann und Ulrike Hönecke wurde ihm hierfür Entlastung erteilt.

Als neue Kassenprüferinnen wurden Ingrid Schulte und Monika Frietschen gewählt. Hiernach stand erstmals nach vier Jahren die Wahl des Leitungsteams auf der Tagesordnung, die während der Corona-Jahre nicht stattfinden konnte. Die Chormitglieder erteilten dem bisherigen Team, bestehend aus Ellen Binder, Elisabeth Hermes, Hubert Hermes, Bärbel Kaupmann, Thea Maffert, Bernhard Neyer, Gerhard Sander und Paul Schulte Entlastung und bestätigten sie für weitere zwei Jahre im Amt.

Aus den Reihen der neuen Chormitglieder wurde zusätzlich Monika Frietschen ins Leitungsteam gewählt. Hanno Kreft nahm danach zu den musikalischen Aktivitäten des Chores Stellung und betonte zunächst, dass ihm das erste halbe Jahr einschließlich der drei gemeinsamen Auftritte viel Freude gemacht habe und kündigte sogleich weitere Aktivitäten für den Chor an: So solle möglichst bei der Gründung des Pastoralen Raums in Binolen am 17. September gesungen werden.

Gäste aus Obervellach

Fest eingeplant sei das Cäcilienfest im November und das „Singen zur Weihnacht“ am 23. Dezember in der Pfarrkirche. Thea Maffert konnte zusätzlich davon berichten, dass Ende August eventuell noch eine Halbtagesfahrt durchgeführt werden könne. Sehr erfreulich konnte ebenfalls bekanntgegeben werden, dass im nächsten Jahr der langjährige Partnerchor aus Obervellach, Kärnten, wieder zu Besuch in Hemer sein wird. Anlass ist das 40-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft Hemer und Obervellach.

Hierbei ist auch an einen Auftritt der beiden Chöre gedacht. Nachdem dann den „Geburtstagskindern“ noch ein Ständchen gebracht wurde, endete die Jahreshauptversammlung noch mit einem gemütlichen Beisammensein der Chormitglieder.

