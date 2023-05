Hemer: Wasserspielplatz kann ab Sonntag bespielt werden

In den letzten Zügen liegt der neue Wasserspielplatz im Sauerlandpark. Am Sonntag sollen hier die ersten Kinder beim „Fantastischen Tag" in Wasser und Sand spielen.

Hemer. Wasser, Sand, Matschen - was gibt es Schöneres für Kinder im Sommer? Der neue Wasserspielplatz im Sauerlandpark Hemer ist dafür der perfekte Ort.

Am Ende zeigte sich der Wettergott doch noch gnädig, und Sauerlandpark-Geschäftsführer Thomas Bielawski und Gesche Rademacher, Ingenieurin für Landschaftsarchitektur, fiel ein Stein vom Herzen: „Wir werden heute die blaue rutschhemmende Beschichtung aufbringen, dafür muss die Oberfläche absolut trocken sein“, erklärte Bielawski. Er sei zuversichtlich, dass pünktlich zum „Fantastischen Tag“ am Sonntag, 14. Mai, der neue Wasserspielplatz fertig sei.

Gesamte Fläche ist 1000 Quadratmeter groß

Tatsächlich herrscht auf der rund 1000 Quadratmeter großen Fläche am Donnerstagmittag noch Hochbetrieb: Die Spielgeräte, die von einer bayerischen Spezialfirma stammen, sind bereits montiert, die grünen Sonnensegel hängen, die sogenannte „Kinderwaschanlage“ funktioniert, der Stangenwald wurde neu gestrichen und Sand ist auch schon da. An den hölzernen Sonnendecks wird noch gearbeitet: Alle Gewerke greifen wie ein Uhrwerk ineinander, viele Worte braucht es dafür nicht – jeder weiß, was er zu tun hat – alles, damit die Kleinen am Sonntag ihre große Freude haben.

Planungen haben im Frühjahr 2021 begonnen

Bis dahin war es ein weiter Weg: „Im Frühjahr 2021 haben wir mit den Überlegungen begonnen. Wir mussten was tun, weil das Wurzelwachstum der Weiden immer wieder Probleme gemacht hat“, erzählt der Geschäftsführer. Man stand vor der Wahl: Sollte man den 13 Jahre alten Spielplatz wiederherstellen oder alles ganz neu machen? „Wir haben uns Angebote eingeholt und gesehen, dass Kostenunterschied gar nicht so groß ist, also haben wir uns für den Neubau entschieden“, erzählt Gesche Rademacher.

Keine Barrieren für Kinder mit Handicap

Die Schätzung von 2021: Rund 310.000 Euro – 20 Prozent mehr sollten es dann schlussendlich werden. Bei der Neugestaltung sei ihnen die Barrierefreiheit wichtig gewesen, erklären beide. Inklusives Spielen ist nun möglich. „Außerdem muss der Platz wartungsfreundlich und gut zu pflegen sein“, so Rademacher. Am 23. Februar gingen die Arbeiten los – die vielen unterirdischen Leitungen seien sehr zeitintensiv gewesen, so Bielawski.

Auch Sauerlandpark-Aufsichtsratsvorsitzender Christian Schweitzer freut sich, dass die größte Investition im Park seit dem Umbau der Flora so gut gelungen ist. „Indem wir in die Spielplätze investieren, zeigen wir, welche Wertschätzung wir den Familien entgegenbringen“, so der Hemeraner Bürgermeister. Ein Wasserspielplatz in dieser Größe sei ein Alleinstellungsmerkmal für den Park.

Dankbar sei man auch für die Unterstützung des Fördervereins in Höhe von 10.000 Euro. „Hier ist jeder Euro richtig investiert“, stimmte Michael Heilmann, Vorsitzender des Fördervereins, zu.

