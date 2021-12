Weihnachtlich, humoristischer Abend im Hemeraner Bauernhaus

Der Bürgerverein "Wir in Ihmert" hatte zur Seniorenfeier eingeladen. Stefan Keim und mit Leslie Sternenfeld boten ein weihnachtlich heiteres Programm.

Ihmert. Der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ ersetzt den Adventsausflug durch einen gemütlichen Abend mit Weihnachtsprogramm.

Auf diese Veranstaltung hatten Ihmerter Senioren sehnsüchtig gewartet: endlich gemeinschaftlich ausgehen, genießen, plaudern und ein adventlich amüsantes Kulturprogramm erleben. Dies ermöglichte der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ mit einem Ersatzprogramm für die eigentlich geplante Seniorenfahrt.

Ursprünglich sollte es per Reisebus zum Soester Weihnachtsmarkt mit Zwischenstation und Kaffeetrinken an der Möhne gehen. Doch die steigenden Corona-Inzidenzen bereiteten immer mehr Teilnehmern Sorgen, vor allem hinsichtlich Busfahrt und Weihnachtsmarkt. So plante der Bürgerverein um und reduzierte den Tagesausflug auf den Abend mit gemütlichem Abschluss. Das gemeinschaftliche Essen wurde um ein weihnachtliches Programm erweitert. Zusätzliche Sicherheit zur 2G-Regel brachte die Testung aller Gäste durch Melanie Schlüter. Die Schnelltests hatte die Ihmerter Ärztin Dr. Andrea Heesmann gespendet. Finanziert wurde der Abend durch den Erlös der Maskenaktion von Susanne Römer und einem Förderpreis.

Geplante Busfahrt istnur aufgeschoben

Viele Teilnehmer waren zum ersten Mal in dem alten Bauernhaus des Hofes Beckmerhagen zu Gast und genossen die schöne Atmosphäre. Für das weihnachtliche Programm mit humorvollen Texten und Liedern sorgten Stefan Keim und Leslie Sternenfeld. „Wir haben viel Dankbarkeit erfahren, endlich wieder raus zu können“, berichtet Vorsitzender Alexander Tüshaus von den Reaktionen. Die geplante Busfahrt sei nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.

