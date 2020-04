Weiße Fahne als Zeichen der Kapitulation

Der Ruhrkessel der vorrückenden amerikanischen Truppen war geschlossen, auch in Hemer überschlugen sich seit dem 10. April 1945 die Ereignisse. Vor 75 Jahren endete mit dem Einmarsch der Amerikaner auch für die Felsenmeerstadt der Zweite Weltkrieg. Am Abend des 12. April nahm die amerikanische Panzerdivision Balve ein und erreichte am nächsten Tag durch einen überraschenden Panzervorstoß durch den Balver Wald Deilinghofen. Durch Artilleriebeschuss gab es über 20 Tote in Deilinghofen, mehrere Gebäude wurden zerstört. Die zivilen Deilinghofer Opfer der letzten Kampfhandlungen wurden an der Stephanuskirche beigesetzt. Die Grabsteine stehen noch heute am Rande des Kirchengeländes.

In verschiedene Übergabeverhandlungen ist versucht worden, Hemer in Anbetracht von 23.000 Gefangenen im Stalag VIA und über 1500 Verletzten in den Lazaretten kampflos zu übergeben. Beim Einrücken der Amerikaner sollen nur wenige Schüsse gefallen sein. „Die Einnahme der Orte im Osten Hemers schien allerdings früher erfolgt zu sein, als der Generalstabschef der 116. Panzerdivision, Heinz Guderian, angab: Um 11 Uhr wurde Brockhausen, 12.50 Uhr Sundwig und um 14 Uhr der unversehrte Deilinghofen Flugplatz besetzt. Die nachfolgende Infanterie nahm am Abend Stephanopel und das Reservelazarett Frönspert ein“, bilanziert der Historiker Hans-Hermann Stopsack. In seinem Buch „Vom Amt zur Stadt“ schildert er die Einnahme Hemers.

Zeitzeugen erinnern sichan die letzten Kriegstage

Erweitert wurde die Forschungsarbeit durch ein im Auftrag der VHS im Jahr 2004 erschienenes Zeitzeugenbuch „Hemer 1944 – 1949“. Für Herausgeber Hans-Hermann Stopsack war es damals höchste Zeit, die Erinnerungen der letzten noch lebenden Zeitzeugen festzuhalten. Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers veröffentlichen wir hier einige Auszüge:

Emil Nensel schrieb: „Es begann am 11. April 1945. Die Amerikaner rücken vorsichtig, um mögliche Verluste zu vermeiden, aus östlicher Richtung kommend, Hemer näher.(...) Die deutschen Frontsoldaten hatten nach dem starken Beschuss Hemers durch die Amerikaner auf dem Jüberg – hinter dem Stalag gelegen – eine weiße Fahne als Zeichen der Kapitulation aufgezogen. Einige führende NSDAP-Mitglieder aus Hemer entfernten diese weiße Fahne auf dem Jüberg, was zur Folge hatte, dass der Beschuss auf unsere Stadt heftig fortgesetzt wurde. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt, es gab Verletzte und Tote. Nach einiger Zeit war es wieder möglich, die weiße Fahne zu zeigen. Als das Granatfeuer verstummte, kamen die Amerikaner aus Richtung Deilinghofen mit Fahrzeugen über unsere Straßen.

Hemeraner flüchtenin Keller und Höhlen

Auch der französische Kriegsgefangene Jacques Senmartin berichtet von einer weißen Fahne auf dem Jüberg bereits am 12. April. Für den 13. April schildert er: „Starke Explosionen auf dem Flughafengelände im Osten, Amerikanische Bomben fallen auf das Stalag-Gelände. Gefallene Russen liegen im Stalag, viele Franzosen werden verwundet.“

Die Hemeraner flüchteten sich in Keller, Bunker oder Höhlen. Über ihre Erlebnisse in der Hohensteiner Höhle schrieb Erika Schindler: „Mit annäherend 200 Personen war diese Schutzvorrichtung überfüllt. (...) Die Nacht wurde uns sehr lang. Jeder hing so seinen Gedanken nach. Was würde uns die Zukunft bringen? Durch die vielen Menschen war in der Höhle nur noch wenig Sauerstoff. Kaum eine Kerze oder ein Hindenburg-Licht brannte noch. Man konnte kaum einen Meter weit schauen. Wer seine Notdurft verrichten musste, ging in den hinteren Teil der Höhle. Es stank entsetzlich. Es war eine Atmosphäre, die kaum zu beschreiben ist.“

Hemer liegt unteramerikanischem Feuer

Westigs Pfarrer Bernhard Limper schreibt in sein Tagebuch: „13. April: Nach dieser unruhigen Nacht tritt morgens eine Gefechtspause ein. So können wir zur gewohnten Zeit die Heilige Messe feiern. Dann aber nimmt das Artillerieschießen zu. Ich mache einen Besuch im Lazarett Bismarckschule. Inzwischen erfahre ich, dass Hemer amtlich als Lazarettstadt erklärt worden ist. Gegen 11 Uhr schießt der Amerikaner zurück. Lagen in der Nacht die vereinzelten Einschläge noch weit weg, so ist jetzt Tatsache geworden, Hemer liegt unter amerikanischem Feuer.

Die Leute wollen es zunächst gar nicht glauben und sind vollständig überrascht. Viele sind nach Hemer gefahren, um einzukaufen. Vor den Geschäften stehen sie Schlange, und nun diese furchtbare Überraschung! Die ersten Einschläge erfolgten am RWE, in Mittel- und Oberhemer und in Westig, Am Bach. Alles stürzt in die Keller, und als eine Feuerpause eintritt, sucht ein jeder, sein Haus zu erreichen.(...) Um Mittag wird es stiller.

Und Hemer ist zur Lazarettstadt erklärt? Nun höre ich, dass der Stadtkommandant von Hemer zur Front gefahren ist, um mit dem amerikanischen Kommandeur zu verhandeln. Wenn der nur ein gutes Ergebnis erzielte, wo hier in Hemer kein schützender Stollen ist für die Zivilbevölkerung, wo in der Bismarckschule über 300 Verwundete liegen. Die Baracken des Lagers Feldherrnhalle bergen 700 Verwundete und das Standortlazarett wohl 500. Im Stalag sind 30 000 Kriegsgefangene unter sicherer Bewachung.(...) Gegen 2 Uhr setzt unsere Artillerie das Schießen fort.“

Kein Entrinnen aus demRuhrkessel möglich

Friedrich Werthmann erinnerte sich: „Am 13. April waren die Artilleriebeschüsse aus Richtung Balve zu hören. Dieses deutete darauf hin, dass sich die Front weiter näherte und der Ruhrkessel immer enger wurde. Den lauten Fahrgeräuschen aus dem Tal konnte man entnehmen, dass von deutscher Seite starke Truppenbewegungen stattfanden, jedoch nicht zum Zwecke der Abwehr, sondern aus Hilflosigkeit, da kein Entrinnen aus dem Kesselmehr möglich war.

In der darauf folgenden Nacht setzte von Osten her starker Artilleriebeschuss auf Ihmert ein. Die Schäden im Dorf waren verhältnismäßig gering. Am 14. April war der Amerikaner zur Mittagszeit bis zum Melkstall von Gut Frönsberg vorgedrungen. Am 15. April, einem Sonntag, wurde dann die gesamte Gemeinde Ihmert besetzt.“