Weiterbau der A46: Weitere Meilensteine stehen an

Hemer. In diesem Jahr geht es mit den Planungen für den Autobahn.-Weiterbau in die nächste Runde.

Das Projekt „46sieben“ geht in ein neues Planungsjahr, in dem weitere Meilensteine für den Autobahn-Weiterbau anstehen. „Es wird bunt“, versprach Projektleiter Christoph Kindel den mehr als 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Dialogforums, das zu einer Sondersitzung zusammengekommen war. Das 46sieben-Team antwortete auf Fragen der Forums-Mitglieder.

Zuvor räumten die Projektleiter Klaus Gillmann, Autobahn Westfalen, und Christoph Kindel, Straßen NRW, laut einer Pressemitteilung mit Falschmeldungen auf, die in der Öffentlichkeit kursieren. Etwa dass Ende des Jahres eine finale Trasse existieren solle und diese bis an Fröndenberg heranreiche. „Auch wenn in den Medien von konkreten Linien gesprochen wird: Wir sind, wenn wir von 46sieben reden, noch in Korridoren unterwegs, und die sind sehr breit“, sagte Christoph Kindel. „Die Erarbeitung eines Trassenverlaufs benötigt mehrere Jahre. Es wird Ende 2022 keine fertige Trasse geben“, ergänzte Klaus Gillmann.

Zudem wurde in der Öffentlichkeit der Vorwurf erhoben, das 46sieben-Team schaffe mit der Beauftragung des Kölner Ingenieurbüros BUNG für die Straßenplanung bereits Fakten. Die Beauftragung des Planungsbüros entspreche den gesetzlichen Vorgaben und Planungsschritten, sagte David Graßhoff von der Planungsabteilung der Autobahn Westfalen. „BUNG wurde nach einer europaweiten Ausschreibung mit der späteren Straßenplanung beauftragt. Auch das Planungsbüro BUNG muss sich an die Planungsschritte halten, sie haben kein fertiges Straßenkonzept in der Schublade.“

Keine genaue Vorgabe zum Verlauf der Trasse

Ob die Straßenplanung für „46sieben“ ergebnisoffen verlaufe, wollte eine Teilnehmerin wissen. „Wir geben den Straßenplanern nicht vor, wo genau eine Trasse verlaufen soll, das ist Aufgabe der Gutachterin der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS). Auch die Möglichkeit einer Nichtmachbarkeit des Projekts besteht“, sagt Klaus Gillmann laut Mitteilung von Straßen NRW. Eine rote Linie bei den veranschlagten Kosten - mehr als 500 Millionen Euro -, gebe es nicht, „aber einen bestimmten Wert, den der Bund ermittelt aus den Kosten und dem Nutzen, den er aus diesem Projekt zieht“, sagte Christoph Kindel.

Noch in diesem Frühjahr wird eine Planungswerkstatt mit dem Dialogforum stattfinden, in der mögliche Trassen entwickelt werden sollen. Die Ideen wird das 46sieben-Team mit eigenen Vorschlägen mit in den zweiten Arbeitskreis mit den Trägern öffentlicher Belange nehmen.

