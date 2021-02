Weitere Haltestellen in Hemer werden barrierefrei

Die Bushaltestelle Meise in Sundwig wurde umgebaut und in Fahrtrichtung Stadtmitte verlegt.

Hemer. Viele Busbuchten verschwinden, so bei Meise in Sundwig. Die MVG fährt auch am Wochenende zum Sauerlandpark.

Bis 2022 sollen grundsätzlich alle Bushaltestellen barrierefrei sein, so sieht es das Personenbeförderungsgesetz vor und stellt damit die Kommunen vor besondere Herausforderungen. So verschwinden immer mehr Busbuchten in der Stadt und werden durch Haltestellen direkt am Fahrbahnrand ersetzt. 2015 wurde mit dem Umbau begonnen. Ein Großteil der 220 Haltestellen soll auf Hemeraner Stadtgebiet umgebaut werden. Nicht überall stößt der Umbau auf Begeisterung, so aktuell in Sundwig.

„Für so einen Unsinn wird Geld ausgegeben“, kann Heike Bartholt den Umbau nicht nachvollziehen. Bei Stehmann auf der Hönnetalstraße habe es eine gut funktionierende Busbucht gegeben. Jetzt müssten die Busse auf der Fahrbahn halten und blockierten dadurch den Verkehr an der nahen Ampel Pestalozzistraße. Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine neue Bushaltestelle am Fahrbahnrand gebaut worden. Haltende Busse blockieren dann den Abbiegeverkehr. „Es war alles gut, wie es war“, beklagt die Hemeranerin die Verschwendung von Steuergeldern.

Für die Stadtverwaltung gab es jedoch gleich mehrere Gründe, die Haltestelle Hotel Meise umzubauen. Zum einen passten die Gelenkbusse nicht in die Busbucht. Zum anderen entfällt durch das Halten am Fahrbahnrand das Ein- und Ausscheren. Dadurch werde die Sicherheit für die Fahrgäste erhöht. Der Bus muss sich zudem nicht wieder in den fließenden Verkehr einfädeln. Mit größeren Rückstaus rechnet die Stadt nicht. Die Busse würden maximal 30 Sekunden lang halten, das sei für den übrigen Verkehr zumutbar. Auch Falschparker können die Haltestelle nicht mehr so einfach nutzen, um dort stehen zu bleiben. Für einen barrierefreien Ausbau reichten die 1,80 Meter an Gehwegbreite nicht, es müssen mindestens 2,50 Meter sein. Die Haltestellen sind mit erhöhten Busborden ausgestattet, damit ein höhengleicher Einstieg in den Bus möglich wird. Zusätzlich wird durch entsprechende Bodenelemente die Orientierung für Sehbehinderte gewährleistet.

Die Verlegung der Haltestelle von der Sundwiger Pizzeria (Fahrtrichtung Hemer) vor das ehemalige Schüttler-Geschäft hat einen anderen Grund. Die Linie 2 fährt über die Zeppelinstraße und kann so an der Haltestelle Sundwig Meise noch Fahrgäste aufnehmen.

Umbaupläne für 62 Prozentder Haltestellen

Wie in Sundwig wird es noch einige Baustellen in den bisherigen Busbuchten geben. 174 Bushaltestellen in Hemer befinden sich in der Kategorie 1 bis 3 des Nahverkehrsplans. 58 sind bereits barrierefrei hergerichtet worden. Weitere 50 folgen in diesem und im nächsten Jahr. Dann sind 62 Prozent der Haltestellen innerhalb der Frist umgebaut worden. Erreicht werden dadurch aber bereits 80 bis 90 Prozent der Fahrgäste, denn beim verbliebenen Rest handele es sich um weniger stark frequentierte Haltestellen, so die Stadt.

Freude beim Kultur- und Heimatverein, hier mit dem ersten Vorsitzenden Holm Diekenbrock und seiner Stellvertreterin Mechthild Tacke: Nur einen Steinwurf vom Felsenmeer-Museum entfernt liegt die nun gleichnamige Bushaltestelle an der Hönnetalstraße. Foto: Privat / IKZ Hemer

Zum 1. Februar gibt es weitere Änderungen. Ein langgehegter Wunsch des Hemeraner Seniorenbeirats geht mit dem Fahrplanwechsel in Erfüllung: Die MVG-Busse der Linie 13 steuern die Haltestelle „Sauerlandpark“ samstagnachmittags sowie an Sonn- und Feiertagen ganztägig mit zwei bzw. vier zusätzlichen Fahrten ab dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an. Möglich geworden ist dies, weil die Märkische Verkehrsgesellschaft eine ohnehin bestehende Standzeit der Kleinbusse der Linie 3 für diese zusätzlichen Fahrten nutzen wird. Fahrgäste aus allen Stadtteilen können am ZOB bequem in die Linie 13 zum Sauerlandpark umsteigen. Es gilt der normale MVG-Tarif.

Haltestelle am Museumjetzt umbenannt

Auch ein Antrag des Bürger- und Heimatvereins Hemer wird durch die MVG realisiert. Der erste Vorsitzende Holm Diekenbrock freut sich, dass die bisherige Haltestelle „Auf dem Hoeborn“ nunmehr in „Felsenmeer-Museum“ umbenannt worden ist: „Damit wurde insbesondere für auswärtige Gäste unseres beliebten Museums die Anfahrt mit dem Bus erleichtert.“