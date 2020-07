Weitere Schlaglöcher sollen verschwinden

Hemer. Sechs weitere Straßen im Stadtgebiet erhalten eine neue Asphaltdecke. Die Bauarbeiten beginnen am Montag.

Auf sechs weiteren Straßen verschwinden die Schlaglöcher, die Stadt Hemer wird in den kommenden Wochen Straßendecken sanieren lassen. Ab Montag, 13. Juli, beginnen die Vorarbeiten (Schachtregulierungen und Profilierungsarbeiten) für sechs Straßen. Der so genannte Einbau der Dünnschichten erfolgt ab Montag, 10. August. Hemers Erster Beigeordneter Christian Schweitzer wirbt für Verständnis, dass weitere Baustellen im Stadtgebiet eröffnet werden: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das städtische Infrastrukturvermögen zu erhalten. Für die Anlieger entstehen bei diesen Bauarbeiten keine Beitragspflichten, da sie der Straßenunterhaltung dienen. Auch sind Asphaltüberzüge sehr schnell umsetzbar.“

Zeitweise Einschränkungenfür die Anlieger

Die Einschränkungen für Anlieger dauern nur einige Tage. Aufgrund der zum Teil sehr engen Fahrbahnbreiten müssen die Straßen für die Dauer der Vorarbeiten punktuell und während des anschließenden Dünnschichteinbaus voll gesperrt werden. Alle Anlieger werden gebeten, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten, Fahrzeuge außerhalb der Baustelle zu parken und die vorhandene Baustellenbeschilderung zu beachten. Die Arbeiten werden insgesamt voraussichtlich bis Ende 21. August dauern. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können Terminverschiebungen beziehungsweise Bauzeitverlängerungen infolge Schlechtwetter möglich sein.

Hier die Straßenübersicht: Gartenstraße, Ausbau beider Einfahrten Pestalozzistraße bis Gartenstraße 29, voraussichtlich ab Montag, 13. Juli: Friedrich-Wern-Straße Ausbau komplett voraussichtlich ab Dienstag, 14. Juli; Willibrord-Benzler-Straße komplett voraussichtlich ab Mittwoch, 15. Juli; Am Dasbrauck komplett voraussichtlich ab Mittwoch, 15. Juli, Adolf-Kolping-Straße komplett voraussichtlich ab Montag, 20. Juli; Am Haseloh, Erneuerung von Urbecker Str. bis Am Haseloh 54 ab Dienstag, 21. Juli.

„Die Stadt Hemer, sowie alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die eventuell entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen der Baumaßnahme unvermeidlich sind“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Katharina Arms aus dem Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau unter 02372/551-349 (oder per E-Mail: k.arms@hemer.de) gerne für Fragen, Anregungen und Hinweise zur Verfügung.

Ausbau von Bushaltestellenund Neubau der Landesstraße

Zusätzlich zur Deckenerneuerung gibt es weitere Projekte im Straßenbau. Der Aus- und Umbau der barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet geht weiter. Insgesamt werden 27 Bushaltestellen mit Fördergeldern des Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) ausgebaut, aktuell finden Arbeiten an den Haltestellen Giese und Altenaer Straße statt. Kosten für alle Bushaltestellen: rund 400.000 Euro.

Voraussichtlich bis Ende 2021 wird die gemeinsame Maßnahme mit dem Landesbetrieb Straßenbau (Straßen NRW) „L 683 Ihmerter Straße“ noch dauern. 4,75 Millionen Euro, davon 1,33 Millionen Euro der Stadt Hemer, und einer Förderung in Höhe von 369.000 Euro durch die Bezirksregierung Arnsberg werden hier investiert.

In der Rückertstraße werden Gehwege erneuert (in Kombination mit der Verlegung einer Gashochdruckleitung durch Westnetz). Die Kosten in der sechswöchigen Baumaßnahme schlagen für die Stadt Hemer in Höhe von rund 23.000 Euro zu Buche.