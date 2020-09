Weiteres Engagement für die Verschönerung des Dorfes

Ihmert. Der Ihmerter Bürgerverein muss den beliebten Adventstreff wegen Corona absage.n

Der sanierte Dorfbrunnen und die Zögerfigur im Ihmerter Park erstrahlen jetzt durch die neu installierte Beleuchtung auch im Dunkeln. Nach dem Seitenwechsel der Baustelle ist die Veränderung deutlich sichtbar. Aber auch rundherum hat sich noch einiges getan.

So haben sich mehrere Familien, die den Spielplatz regelmäßig nutzen, zusammengetan, um die Klettergerüste neu zu streichen. Der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ hat die Farbe zur Verfügung gestellt und freut sich über das Engagement. Nach der Demontage eines Klettergerüstes hat die Stadt für einen Ersatz gesorgt und eine neue Doppelwippe installiert.

Weitere Bänke und neu gestaltete Grünfläche

Der Bürgerverein Wir in Ihmert freut sich über die weitere Verschönerung des Parks Foto: Privat / IKZ Hemer

Der Bürgerverein hat außerdem weitere Bänke an den Wanderwegen rund um das Dorf aufgestellt und gestaltet die Grünfläche an der Westendorfstraße, Einmündung Ringstraße neu. Für die weiteren Veranstaltungen im Dorf sieht es allerdings durch Corona schlecht aus.

„Da es derzeit noch Kontaktbeschränkungen gibt, die Zahlen derzeit wieder steigen und wir auf einem Adventstreff, wie er bisher stattgefunden hat, die Hygieneregeln nicht einhalten können, müssen wir dieses Jahr darauf verzichten“, teilt der Bürgerverein mit. Es habe einige Vorschläge gegeben, wie die Veranstaltung trotz Corona gestaltet werden könnte, doch der Verein findet es am schönsten, wenn alle gleichzeitig teilnehmen können, jeder sich mit jedem unterhalten kann und man bei Kälte auch etwas enger zusammenstehen kann.

Melange-Abend imOktober muss ausfallen

Die Abstandsregeln sprechen auch dagegen, in absehbarer Zeit das Dorfcafé und den Klönabend im Bürgertreff Berkenhoff wieder zu eröffnen. „Natürlich tut es uns leid für all diejenigen, die regelmäßig gekommen sind. Wir hoffen auf Verständnis“, schreibt Schriftführerin Kerstin Assmann. Auch der Ersatztermin des Melange-Abends muss abgesagt werden. Am 10. Oktober sollte der ursprünglich für April geplante Abend „Dass ich nicht lache“ mit Kriszti Kiss stattfinden. Die Karten können an „Wir in Ihmert“, Hagedorn 20, mit Angabe der Bankverbindung zurückgegeben werden. Der Ticketpreis wird erstattet.

Hinter den Kulissen arbeitet der Bürgerverein aktuell an vielen Projekten und Ideen, um das Dorf noch schöner und lebenswerter zu machen. Nach wie vor steht das Ihmerter Corona-Hilfsnetzwerk. Wer Hilfe benötigt, kann sich an den Verein oder an die Ansprechpartner der Kirche wenden.